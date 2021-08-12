"زووم" تعلن عن ميزة جديدة للفصول الدراسية الافتراضية

بينما قد تُستأنف معظم الفصول الدراسية فعليا في بداية العام الدراسي الجديد، لم تنتهِ الدراسة والحصص عبر منصة ”زووم“ بعد؛ ذلك التطبيق الذي دخل حياة ملايين الأشخاص حول العالم بسبب فيروس كورونا.

ولهؤلاء الذين يقبلون على التعليم الافتراضي، طرحت ”زووم“ خيارا يجعل الحياة أسهل بالنسبة لهم.

فوفقا لتقرير ”ذا فيرج“، بهدف جعل التعلم الافتراضي خاليا من تشتيت الانتباه، أعلنت منصة مؤتمرات الفيديو ”زووم“ عن ميزة Focus Mode الجديدة، التي تساعد الطلاب على البقاء منتبهين أثناء الفصول الدراسية.

وبفضل الميزة، على سبيل المثال، يمكن للمدرس رؤية الفصل بأكمله، بينما لا يستطيع الطلاب رؤية بعضهم البعض، وتتيح للطلاب رؤية معلميهم فقط.

”وضع التركيز“ ، الذي يخضع لسيطرة المدرس الذي يدير محادثة الفيديو ويمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله حسب الرغبة أثناء البث، يبدو إيجابيا بشكل عام ومتاحا مجانا للجميع.

بالطبع، هذه العملية تعد خيارا يمكن أن يكون مناسبا لعالم الأعمال أيضا، ويجب ألا تقتصر الميزة على مجال التعليم فقط.

ويوضح التقرير أن الأمر بسيط، حيث سيسمح ”وضع التركيز“ بالفعل للمعلم بإخفاء تعليقات الطلاب على الفيديو، لذلك سيرى كل طالب فقط ملاحظاته الخاصة، وفيديو المعلم، أما الطلاب الآخرون فموجودون، لكن يتم عرض أسمائهم فقط على الواجهة.

وأضافت منصة اجتماعات الفيديو والدردشة عبر الإنترنت في مدونة، يوم الأربعاء: ”باستخدام هذه الميزة، يمكن للمدرسين الإشراف على فصولهم الدراسية، لكن لن يتشتت انتباه الطلاب من خلال خلاصات الفيديو الخاصة بزملائهم“.

وكانت منصة ”زووم“ قد أصدرت أيضا تحسينات عبر تطبيقات الويب التقدمية لـ (PWA) لمتصفح كروم، ويعمل PWA على تحسين تجربة زووم لمستخدمي أجهزة Chromebook، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى المزيد من ميزات المنصة على أجهزة Chrome OS، ولاستعمالها سيحتاج المستخدمون لتنزيل PWA في متجر غوغل بلاي وتثبيته على نظام التشغيل Chrome OS.

وقالت الشركة أيضا، هناك تخصيص مساحة للعمل المدرسي، ويمكن أن يساعد الطفل في الوصول إلى الوضع الصحيح عند التعلم من المنزل.

وأوضحت: ”ساعد طلابك في إعداد مكان مخصص للدراسة والانضمام إلى جلسات فصول زووم“.

وتابعت: ”يمكن أن يكون ذلك في أي مكان بمنزلك، ولكن من الناحية المثالية، يجب أن يكون هادئا وخاليا من الإلهاء“.