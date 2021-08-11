مستوحاة من الحرباء.. تطوير تقنية لاستخدامها في التمويه العسكري

طور باحثون من جامعة ”سيول“ الكورية الجنوبية روبوتا مستوحى من الحرباء، يُمكنه تغيير لونه ليتناسب مع البيئة التي يتحرك بداخلها.

هذا الروبوت الذي من شأنه أن يمهد الطريق لأشكال جديدة من التمويه العسكري، حيث سيُساعد في تطوير تكنولوجيات تمويه عسكرية قابلة للارتداء في المستقبل.

وبحسب تقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم بناء الروبوت الصغير على غرار الحيوانات البحرية، ويبلغ طوله قدما و 3 بوصات (38 سم) وعرضه حوالي ست بوصات (15 سم) ووزنه 2 رطل (0.9 كغم).

وطبق الباحثون إستراتيجية جديدة لتطوير التمويه الصناعي باستخدام طبقات بلورية سائلة مدمجة حراريا مع شبكات أسلاك متناهية الصغر متراكبة رأسيا وبشكل متداخل جنبا إلى جنب مع مستشعرات الألوان وأنظمة التحكم في التغذية اللونية.

وطور الباحثون ”جلد الحرباء الصناعي“ وألبسوه على روبوت رقيق الجسم، مؤكدين أن الروبوت يمكنه اكتشاف لون الخلفية البيئية، ويمكنه تغيير لونه ليتناسب مع محيطه في الوقت الفعلي.

وتُظهر الصور التي تم التقاطها للروبوت خلال سيره عبر خلفية بخطوط وألوان وأنسجة مختلفة، والتي يدرسها باستخدام مستشعراته، وأثناء عبوره على كل خلفية، تتغير الأجزاء الموجودة على الروبوتات تدريجيًا لتتطابق، وتتحول من البرتقالي والأحمر إلى اللون الأخضر وأخيرا إلى اللون الأزرق الغني.

من جهته، قال الباحث الرئيس البروفيسور ”سيونغ هوان كو“، مؤلف الدراسة من جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية، إن الهدف الرئيس للدراسة هو تحقيق خصائص تمويه أكثر تقدما عبر أنماط تمويه عالية الدقة.

وأضاف كو: ”الشكل النهائي لهذا الروبوت سيكون عباءة غير مرئية، من خلال مزجها في الخلفية التي يسير عبرها“.

وتابع: ”بالنسبة للجيش، سيكون ذلك بمثابة روبوت استكشافي ذكي خفي، ومن المستحيل على العدو أن يلاحظه، كما أنه يفتح الباب لتمويه الجنود بشكل نشط“.

وفي دراسته، حقق البروفيسور كو وزملاؤه هذا باستخدام إستراتيجية جديدة في الجمع بين حبر الكريستال السائل الحراري (TLC) وسخانات الأسلاك النانوية الفضية متعددة الطبقات؛ لمعالجة العقبات التي تواجه تمويها صناعيا أكثر عملية وقابلا للتطوير وعالي الأداء.

والكريستال السائل الحراري هو المواد الموجودة في شاشات التلفاز الكريستالية ”LCD“ وبعض شاشات الحواسيب والساعات الذكية، وتتميز تلك المواد بخواص ذرية تجعل قدرتها على محاكاة الألوان بشكل مذهل.

ولإجراء عملية المحاكاة، يسخن الباحثون المادة عبر السخانات الفضية الموجودة داخل الجهاز، فتتغير درجة حرارة المادة ما يُغير من لونها على الفور.

كما أكد كو وفريقه، أن الروبوت الحرباء مزود بمستشعرات لألوان البيئة، وتقوم تلك المستشعرات بمعالجة اللون ثم تقوم بإرسال إشارة إلى السخانات للعمل، وحين يبدأ تشغيل السخانات تنتقل الحرارة مباشرة بالكمية المطلوبة لتغيير لون الحبر في الكريستال السائل، ويبدأ النظام في ضخ ذلك اللون على الجلد الصناعي على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنية الحرباء هذه في شاشات العرض المرنة والقابلة للارتداء في المستقبل، في الوقت الحاضر، تعد الحرباء الروبوتية التي طورها الباحثون الكوريون أكبر قليلا، ومع ذلك، مع اكتمال دراستهم الأولية، يأمل الفريق في تصغير حجم التصميم.