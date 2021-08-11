"Skysphere Concept".. سيارة جديدة من "أودي" يتغير حجمها بلمسة زر

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة ”أودي“ عن سيارة ”Skysphere Concept“ الكهربائية، القابلة إلى التحول من سيارة ”رودستر“ صغيرة عن طريق مد قاعدة عجلاتها، إلى سيارة سياحية كبيرة ”جراند تورر“.

ومن خلال لمسة زر واحدة، يمكن أن تمتد الواجهة الأمامية بالكامل لـسيارة Skysphere Concept الجديدة، أو يمكنها أن تتراجع 9.8 بوصة (وتنخفض بمقدار 0.4 بوصة).

وتهدف ميزة سيارة Skysphere إلى إظهار قدرة العملاق الألماني الفائقة في التصميم، بالإضافة إلى براعته الفنية. وتأتي السيارة الجديدة بتصميم مستوحى من سيارات هورش 853A الكلاسيكية البديعة بمقدمة طويلة جدًا، وخلفية منحوتة بأناقة. وتحصل السيارة على مقصورة داخلية فاخرة بمواد عالية الجودة، وتقنيات بالغة التطور.

كما تحتوى السيارة الجديدة على محرك كهربائي، بقوة 623 حصانًا، وبطارية 80 كيلو واط في الساعة خلف الحاجز الخلفي، وهذا يجعل وزن الجزء الخلفي، شبيهًا بسيارة بورش 911 بمقدار 60-40. كما أنها توفر 553 رطلًا من عزم الدوران، وهو ما يكفي لنقلها إلى 60 ميلًا في الساعة في حوالي 4 ثوانٍ.

وبالنسبه للمقصورة الداخلية، من المفترض أن يستحضر التصميم الداخلي فن العمارة في ثلاثينيات القرن العشرين (مطابقة لفترة هورش)، مع تقديم وسائل الراحة الإلكترونية الحديثة، حيث تحتوى السيارة على لوحة عدادات كاملة، مثل سيارة Honda E، إلى جانب شاشات لمس كبيرة في مواقع مسند الذراع.

كما أن الميزة الأكثر تفرداً في سيارة Skysphere هي قاعدة العجلات المتغيرة، حيث تعمل المحركات الكهربائية على قيادة هيكل تصغير، يأخذها من سيارة كهربائية ذات قاعدة عجلات طويلة، إلى سيارة رودستر، أقصر وأقل بكثير.

كما تتغير المقصورة الداخلية، حيث تدفع عجلة القيادة والدواسات للأمام ومقعد الراكب للخلف في وضع رودستر، بينما تتحرك لوحة العدادات إلى الأمام، لتصبح لوحة أجهزة تتمحور حول السائق بشكل أكبر. و على الرغم من الطبيعة الرياضية للسيارة الكهربائية، إلا أنها تحتوي على مساحة للأمتعة المخصصة.

جدير بالذكر، أن شركة ”أودي“ الألمانية تستعد إلى التحول للعمل بمحركات كهربائية بالكامل بحلول عام 2026، وفق خطتها المستقبلية لتصبح علامة مصنعة للسيارات الكهربائية، وستطرح شركة ”أودي“ في عام 2026، آخر سيارة تعمل من خلال محركات الاحتراق الداخلي.