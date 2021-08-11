قابل للفصل ومزود بقلم.. تعرف على اللابتوب HP Chromebook x2 11

كشفت شركة ”إتش بي“ الأمريكية، المتخصصة في صناعة الحواسيب، اليوم الأربعاء، النقاب عن جهاز Chromebook x2 11 المحمول القابل للفصل، ومزود بقلم، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 7c، مع دعم اتصال LTE.

مواصفات وميزات HP Chromebook x2 11

يحتوي جهاز Chromebook x2 11 المصنوع من الألمنيوم على لوحة IPS مقاس 11 بوصة تدعم دقة 2K تبلغ 2160 × 1440 بكسل ودرجة سطوع تبلغ 440 شمعة في المتر المربع، كما تأتي الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 4 القوي المقاوم للخدوش والصدمات.

ويأتي الجهاز مزودًا بقلم معتمد من USI يمكن شحنه لاسلكيًا، ويمكن القيام بذلك عن طريق توصيل القلم بالحافة اليمنى لجهاز Chromebook x2 11.

وسيتم تشغيل الحاسوب بواسطة معالج Snapdragon 7c، مع وحدة المعالجة المركزية Kyro 468 ثماني النواة، التي تصل إلى 2.4 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات Adreno 618، مقترنًا بـ8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وما يصل إلى 128 غيغابايت، من سعة تخزين eMMC.

وتؤكد العملاق الأمريكي إتش بي، أن جهاز Chromebook يحزم بطارية بقوة 32 واط، يمكن أن تدوم حوالي 11 ساعة و15 دقيقة، ويسمح الشاحن بقوة 45 واط للجهاز بالانتقال من صفر إلى 50 بالمائة، في 45 دقيقة.

كما يحتوي جهاز Chromebook x2 11 المحمول، على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل، مع ميكروفون مزدوج.

ويحمل الجهاز المحمول العديد من الميزات الأخرى، بما في ذلك؛ Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 وزوج من منافذ USB-C وفتحة بطاقة microSD للتوسيع وفتحة nano-SIM (اختيارية).

ويحتوي جهاز Chromebook x2 11 المحمول على لوحة مفاتيح كاملة الحجم، مزودة بلوحة تتبع يمكن توصيلها بالحافة السفلية للجهاز، وتتميز اللوحة الخلفية للجهاز بمسند يجعل من الممكن استخدامه بزوايا مختلفة، تصل إلى 170 درجة.

ويبدأ سعر جهاز HP Chromebook x2 11 المحمول المزود بقلم مضمن من 599 دولارًا، ويتوفر الجهاز في لونين مختلفين، وهما الرمادى الداكن والرمادى الفاتح.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت ”إتش بي“ عن سبع شاشات ألعاب جديدة ضمن تشكيلة X، التي تتميز بمجموعة من الأحجام والأنواع والدقة، بالإضافة إلى بعض الشاشات المنحنية أو المسطحة.

ويبدو أن الشركة تهدف إلى تقديم مجموعة من الخيارات التي تتمتع بمعدل تحديث مرتفع، ووقت استجابة منخفض، وتصميم مناسب، وأسعار تنافسية للغاية.