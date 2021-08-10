جهاز ذكي لتنقية الهواء بتقنية التدفق الثلاثي من سامسونغ

تزداد الحاجة في العصر الحالي الذي يشهد تغيرات مناخية سلبية، وتفشيا للأوبئة والفيروسات، خاصة مع الجلوس الطويل في المنازل، إلى أجهزة ذكية تعمل على تنقية الهواء من الملوثات.

وتحت شعار ”الوصول إلى نطاق أوسع.. تنقية الهواء بصورة أسرع“، أطلقت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية جهازا جديدا لتنقية الهواء مُزودا بتقنية التدفق من 3 اتجاهات ليغطي مساحة تصل إلى قرابة 60 مترا مربعا.

ويتميز الجهاز الجديد الذي يحمل الرمز AX60T5080WD بتقنية تدفق الهواء من 3 اتجاهات في مساحة كبيرة على نحو أسرع بكثير، مع ضمان الوصول إلى جميع الزوايا، كما صرّحت ”سامسونغ“.

ويعمل نظام تدفق الهواء الأمامي على سحب الهواء بسهولة، بينما توزِّع المروحة القوية الهواء النقي في اتجاهات متعددة باستخدام تقنية تدفق الهواء من 3 اتجاهات، بعد ذلك، يستطيع الجهاز تغطية مساحة أكبر وتنقية الهواء بشكل أسرع بمعدل تدفق يبلغ 467 مترا مكعبا في الساعة للهواء النقي.

وأكدت الشركة أن جهاز تنقية الهواء الجديد AX60T5080WD يقضي على ما يصل إلى 99.97% من الغبار، الذي يبلغ حجمه 0.3 ميكرومتر.

وتقول الشركة: ”في البداية، يستخلص الجهاز جزيئات الأتربة الكبيرة، كما يزيل أيضًا فلتر إزالة الروائح بالكربون النشط الغازات الضارة، أمَّا عن نظام الفلترة HEPA، الذي يشتمل على فلتر الغبار فائق الدقة، فيعمل بعد ذلك على احتجاز ما يصل إلى 99.97% من الغبار الذي يبلغ حجمه 0.3 ميكرومتر“.

وأوضحت الشركة أنه تم الاختبار على طراز AX80K7580WFD فيما يتعلق بغازات التولوين والزيلين والبنزين والإيثيل بنزين والستايرين والفورمالدهيد في معهد الاختبارات القومي بكوريا.

وتؤكد ”سامسونغ“ تفوق جهازها بالتأكيد على أن وسائل الفلترة تتميز بالكفاءة والقدرة على جمع الأتربة بنسبة تزيد على 99.97 % بناءً على الحجم الجزيئي البالغ 0.26 ميكرومتر، كما حُدد في قانون اللوائح الفيدرالية (CFR).

وبحسب بيان الشركة، أصبح بإمكانك معرفة مستوى التلوث بالهواء بدقة أكبر، حيث يكشف مستشعر الجسيمات الليزري (Laser PM Sensor) عن الأتربة، حتى الجزيئات التي يقل حجمها عن 1.0 ميكرومتر والمواد الغازية الملوثة.

وبعد ذلك، تعرض الشاشة الرقمية مستوى تلوث الهواء على نحو دقيق بقياس الجسيمات التي يبلغ حجمها 1.0/2.5/10.

ويمكنك تحريك جهاز تنقية الهواء ووضعه في أي مكان كما تشاء بسهولة أكبر بكثير باستخدام العجلات المتحركة الخفية. كل ما عليك فعله هو دفع الجهاز، أو جرِّه، إلى أي موقع يتطلب تنقية الهواء بصورة مكثفة، مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم، ولأنَّ العجلات خفية على نحو أنيق، فلن تفسد ديكور غرفتك.

ويتيح لك تطبيق SmartThings التحكم عن بُعد في جهاز تنقية الهواء، وبلمسة بسيطة واحدة أو باستخدام صوتك، تستطيع تشغيله أو إيقاف تشغيله، ومعرفة مدى جودة الهواء، والتحكُّم في الوظائف والخصائص الأخرى، مع مراقبة حالة الفلتر.

ويمكنك الاستمتاع بهواء أكثر نقاءً باستخدام عدة طرق مختلفة تتناسب مع احتياجاتك، يستشعر الوضع التلقائي مستوى تلوث الهواء، ثم يضبط الطاقة وسرعة المروحة بصورة تلقائية، ومن ثَم، يوفر جهدك ويقلل استهلاكك للطاقة.

أمَّا عن وضع النوم، فيساعدك أيضًا في الاستمتاع بنوم هانئ عن طريق ضبط تدفق الهواء ليكون أكثر هدوءًا، دون ظهور أي إضاءة على الشاشة.

وتلفت الشركة إلى أنه مع هذا الجهاز، يمكنك الاستفادة من مساحة غرفة المعيشة على أكمل وجه، كما تستطيع تنظيف الفلتر وتغييره بكل سهولة، ويضمن لك التصميم النحيف إمكانية وضع جهاز تنقية الهواء في أي مكان، دون أن يتطلب الأمر مساحة كبيرة.

وبفضل مدخل الهواء الأمامي، يصبح من السهل عليك استبدال الفلتر وصيانته بسهولة دون تحريك الجهاز أو إبعاده عن الحائط.

ويتضمن الجهاز العديد من المزايا الأخرى، مثل: مُؤقِت لجدولة تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز، بحيث لا تستهلك الطاقة هباءً، وقفل ضد عبث الأطفال يمنع إجراء أي تغييرات عرضيًّا في الإعدادات، أو استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة.