الكشف عن مواصفات جهاز الحاسوب "Realme Book Slim"

تستعد شركة ”ريلمي“ الصينية، لإطلاق أحدث أجهزتها من الكمبيوتر المحمول، والذى يطلق عليه اسم Realme Book Slim، في وقت لاحق من هذا العام في الهند، ويتميز الجهاز بتصميم فائق النحافة وخفة الوزن.

واليوم، كشف المسرب التقني ”Yogesh“ تقريرًا مفصلًا وأكثر شمولًا حول مواصفات الكمبيوتر المحمول، حيث سيحتوي جهاز Realme Book Slim المحمول علي شاشة مقاس 14 بوصة بدقة 2K ودقة عرض 2160 × 1440 بكسل، وسطوع يصل إلى 300 شمعة في المتر المربع.

كما حصل الحاسوب علي شهادة “ TüV Rheinland“ لسلامة العين من الضوء الأزرق المنبعث من الجهاز، كما يتميز الجهاز بتحسين وظائف الإدخال والإخراج الصوتي، من خلال إعداد ميكروفون ثلاثي، وسماعتين من شركة ”هارمان“ الدولية لصناعة الصوتيات.

وسيتم تشغيل جهاز Realme Book Slim بواسطة معالج Intel Core i5 و Xe Graphics. ويتميز الكمبيوتر المحمول بأنه خفيف الوزن، حيث يصل وزنه (1.3 كغم) ويحتوي على 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

كما يوجد -أيضًا- مستشعر بصمة الإصبع وبطارية بقوة 54 واط، مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، وقد شاركت ”Realme TechLife“ اليوم، إعلانًا تشويقيًا على منصة تويتر، توضح أن الجهاز سيتم شحنه عبر منفذ USB-C.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الجهاز على عدة منافذ أخرى، بما في ذلك؛ منفذ USB 3.2 Gen 1 ، كما سيحتوي أيضًا على منفذين USB-C 3.1 ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

وأشار “ Yogesh“، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ تكلفة جهاز Realme Book Slim المحمول 55000 روبية ( 741 دولار أمريكي) في الهند.

على صعيد آخر، تستعد شركة ”ريلمي“ لإطلاق أول إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمول، ولقد نشرت الشركة إعلانًا تشويقيًا في وقت سابق من هذا الشهر، تؤكد من خلاله على خططها، كما جاءت صور حية لتوضح تفاصيل تصميم جهاز Realme Book المحمول.

وينطلق جهاز Realme Book خلال الفترة القادمة، بأبعاد 3:2 وتصميم نحيف لهيكل الجهاز، كما تتميز شاشة هذا الإصدار بحواف نحيفة، ويظهر شعار ريلمي على الجزء السفلي.

أخيرًا، من المتوقع أن يكون الكمبيوتر المحمول، مدعومًا بوحدات المعالجة المركزية Intel H35 أو H45 مع معالج Core i3 المتغير الأساسي، وأعلى مستوى Core i5.