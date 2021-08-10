تطوير جهاز كساعة اليد ينظم الأعصاب ويمنع التشنجات

أطلقت شركة Neurotherapeutics Solutions لحلول العلاج العصبي، والتابعة لجامعة ”نوتنغهام“ في بريطانيا، جهازا ثوريا قابلا للارتداء في المعصم مثل ساعة اليد، إذ يعمل على تنظيم مسار الأعصاب، ومنع الإصابة بالتشنجات لدى المصابين بالمرض العصبي متلازمة توريت TS.

وصمم الباحثون الجهاز ليكون علاجا تحفيزيا جديدا لمرضى ”توريت“، إذ أثبتت التجارب الأولية أنه يقلل من التشنجات اللاإرادية.

وشرح الفريق البحثي أن جهاز التعديل العصبي يمكن ارتداؤه للتحفيز المنتظم للعصب الطرفي، إذ يُلبس مثل ساعة اليد، لعلاج متلازمة توريت، وما يرتبط من حالات صحة الدماغ المصاحبة لهذا المرض.

واستعانت الشركة البريطانية عند تصميم الجهاز بـ“بحث سابق“ أجراه باحثون من كلية علم النفس وكلية الطب بجامعة نوتنغهام ونشِر العام الماضي، والذي يستخدم قطارات متكررة لتحفيز العصب الأوسط في معصم اليد، لإدخال نشاط كهربائي منتظم في الدماغ، والمعروف باسم تذبذبات عصبية في الدماغ والتي ترتبط بقمع الحركات اللاإرادية.

ووجد الباحثون أن تناغم العصب الأوسط في المعصم كاف لتقليل شدة تواتر التشنج اللاإرادي بشكل كبير، وقمع دافع التشنج لدى مرضى توريت.

وشارك في التجارب الأولية على الجهاز، تسعة عشر شخصا مصابا بمتلازمة توريت، إذ تم تحفيزهم في منطقة العصب الأوسط من معصمهم الأيمن، ومتابعتهم في فترات عشوائية، وفي الفترات التي لم يتلقوا خلالها أي تحفيز.

وأظهرت النتائج أن التحفيز أدى في جميع حالات عينة الدراسة إلى تقليل تواتر التشنجات اللاإرادية، وكذلك قلل من دافع التشنجات، إذ كان له أكبر تأثير على المرضى مع تشنجات لاإرادية حادة.

وحصل مطورو الجهاز، على تمويل من شركة Ventures المختصة بدعم الابتكارات وتتبع لجامعة نوتنغهام، وعدد من المستثمرين الخارجيين، لتصميم 85 جهازا قابلا للبرمجة، لتحفيز الأعصاب الطرفية القابلة للارتداء في المعصم.

وستستخدم هذه الأجهزة في تجربة وهمية خاضعة للتحكم، إذ من المقرر إطلاقها في الخريف المقبل 2021، قبل إتاحة استخدامها للمرضى.

من جانبه، قال الباحث ستيفن جاكسون المؤلف الرئيس للبحث ”منذ نشر نتائج البحث العام الماضي، شهدنا اهتماما كبيرا من مرضى متلازمة توريت في جميع أنحاء العالم، والذين غالبا ما يكونون يائسين لإيجاد طريقة للسيطرة على التشنجات اللاإرادية“.

يُذكر أن متلازمة توريت عبارة عن اضطراب في النمو العصبي يتم تشخيصه عادة بين سن الثامنة والثانية عشرة، إذ يسبب أصواتا وحركات لا إرادية تسمى تشنجات.