‎بشراكة إماراتية مصرية.. سيارة بيك أب "EM" بالوقود المزدوج ومواصفات مميزة

كشفت وزارة الإنتاج الحربي في مصر تفاصيل التعاون المصري الإماراتي، لتصنيع سيارة بيك أب ”EM“ تعمل بالوقود المزدوج ”الغاز الطبيعى والبنزين“.

وتتولى الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات ”EM“ إنتاج وتصنيع وتسويق هذه السيارات، وتضم قائمة المساهمين: (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات).

من جهته، أوضح وزير الإنتاج الحربي، المهندس محمد أحمد مرسي، أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب باسم ”EM“ تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كابينة مفردة 2×4).

وأوضح في مؤتمر صحفي بمناسبة احتفال الوزارة بتوقيع الاتفاقية المشتركة، أمس الاثنين، أن هذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة.

بدورها، قالت رئيس مجلس إدارة شركة ”إم جلوري“ الإماراتية لتصنيع السيارات الـ“بيك أب“ الدكتورة ماجدة العزعزي، أن الشركة المتخصصة فى إنتاج وتصنيع هذه النوعية من السيارات تمتلك خبرة كبيرة.

وبينت أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون (12) ألف سيارة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقية، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

وحول مواصفات السيارة، قالت إنها تتميز بالعديد من المواصفات، حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك لسيارات البيك أب في السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر داخلها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية، وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، إضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة، مفتوحة، ترابية، وعرة)، لافتة إلى أنه تمت تجربة السيارة البيك أب «الكابينة المزدوجة» لمسافة (25000) كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وفي السياق، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إنتاج السيارة البيك أب ”EM“ يمثل خطوة مهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً وجذب استثمارات جديدة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة، في إطار التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرا.