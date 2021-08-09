كيف يمكنك أن تجعل منزلك الذكي أكثر أمانا؟

تطورت أنظمة الحماية والأمان والخصوصية التي تنتجها الشركات على مر السنوات، لدرجة جعلت بعض المنازل أكثر تحصنا من الأماكن الحساسة وغيرها.

وبحسب صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية، قطع أمن المنازل شوطا طويلا منذ أن كانت القوالب الثابتة والمزالج والمسامير الطويلة العالقة في إطارات النوافذ، هي القاعدة.

وفي هذه الأيام، يمكن لأصحاب المنازل والمستأجرين الوصول إلى عدد كبير من خيارات الأمان الذكية ودون مفتاح، والتي تعد مريحة بقدر ما هي متقدمة تقنيا.

ابحث عن الأنظمة الذكية

لا يتم إنشاء جميع أنظمة الأمان الذكية بشكل متشابه، ولا تتطلب جميع الأنظمة كل جرس وصافرة في السوق، بدلاً من ذلك، يمكن بناء النظام البيئي ليشمل عددا من تدابير الأمان العملية، مثل مستشعرات الحركة والكاميرات وأجهزة الإنذار والأقفال الذكية.

ويقول إريك سيندل كبير مديري المنتجات في شركة Assa Abloy، إن أحد الاعتبارات التي غالبا ما يغفلها المستهلكون الذين يشترون الأجهزة المنزلية الذكية، هو أين تذهب بياناتهم وكيف يتم استخدام معلوماتهم.

Assa Abloy هي الشركة الرائدة عالميًا في تصميم وتصنيع منتجات القفل والفتح الميكانيكية والكهروميكانيكية من أجل الأمن والسلامة.

ويضيف: ”نظرا لأننا نجلب المزيد والمزيد من الأجهزة عبر الإنترنت، فإننا نفتحها على شبكاتنا المنزلية… وعلى المعلومات الشخصية“، متابعا: ”لذا، قبل أن تذهب وتستثمر في أحد الحلول، ابحث عن الشركة وافهم أنواع المعلومات التي يجمعونها، وكيف يستخدمون تلك المعلومات“.

وأوضح أنه يجب أن تتوقع أن يتصرف مزود الأمان الخاص بك بالطريقة نفسها التي يتصرف بها البنك الذي تتعامل معه عندما يتعلق الأمر بإدارة بياناتك الشخصية بشكل آمن.

المفارقة في تطبيق نظام يستخدم بياناتك بطرق غير واضحة أو غير مرغوب فيها هي أنه على الرغم من أن منزلك قد يكون محميا ماديا، إلا أنك قد تفتح معلوماتك أمام انتهاكات الخصوصية والأمان، وفقا لسيندل.

واعتبر الخبير الأمني، أن ”ما تراه مع الحلول منخفضة التكلفة عبر الإنترنت، لا سيما تلك التي تم استيرادها مباشرة يعكس الكثير من مخاوف الخصوصية، هذه محددة بشكل غامض للغاية، إذا تم معالجتها على الإطلاق“.

أغلقها تماما

قد تبدو فكرة استخدام نظام الدخول دون مفتاح لمنزلك فكرة مستقبلية، ولكن عندما تفكر في الأمر، فقد وثقنا في هذه الأنواع من الأنظمة في كل مكان من الفنادق إلى المكاتب إلى غرف تغيير الصالة الرياضية، لسنوات، لكن الخطوة المنطقية التالية هي استخدامها لحماية منازلنا.

ومع ذلك، من المفهوم أن البعض منا قد يتردد في التخلص من نظام يعمل لعدة قرون، وهو ما يتفهمه سيندل، ويقول إن زوجا من مفتاح Yale Access الرقمي من شركة Assa Abloy، يستخدم تقنية تحديد المواقع الجغرافية لإلغاء قفل أبوابك وإغلاقها عند دخولك أو خروجك من نطاق معين.

ويسمح للمالكين بتوزيع ”المفاتيح“ الرقمية على العائلة والأصدقاء وأولئك الذين يقدمون خدمات التجارة أو التنظيف.

”هذه المفاتيح في الواقع أكثر أمانًا من المفاتيح التقليدية، بمعنى أن القدرة على حلها صعبة للغاية،“ كما يقول، ويتميز التطبيق والمفاتيح الرقمية بتشفير مزدوج لحماية المعلومات المشتركة بين الأجهزة المحمولة والأقفال.

وقد يستغرق التكيف مع عالم دون سلاسل مفاتيح ضخمة، وقتًا، لكن سيندل يقول إن القفل الذكي يمكن أن يكون في الواقع حجر الزاوية في النظام البيئي الذكي لمنزلك.

على سبيل المثال، فإن مفتاح Yale Access الرقمي متوافق مع المساعدين المنزليين مثل Alexa و Siri و Google Assistant، مما يعني أن أي شخص يستمتع بالفعل بإعداد المنزل الذكي يمكنه بسهولة إغلاق الدائرة.

وبحسب سيندل: ”يوفر القفل … مشغلًا أو واجهة رائعة يمكن من خلالها توصيل جميع الأجهزة الأخرى، لذلك، إذا كنت ترغب في تحسين توقيت الإضاءة أو السخان الخاص بك، فيمكنك ربط كل ذلك بالنظام البيئي، حيث يمكن أن يعمل القفل الذكي كمحفز.

وأكد أنه ”تم تضمين قدر كبير من المرونة في جعل أقفالك ذكية وجزءًا من نظامك البيئي، بالإضافة إلى امتلاك منتج رقمي آمن حقًا“.

السياج أصبح رقميا

تعني تقنية Geofencing أن مالكي المنازل لم يعودوا بحاجة إلى القلق بشأن أن ينتهي الأمر بالمفاتيح المادية في الأيدي الخطأ أو نسيان قفل الباب.

وتستخدم واجهات التكنولوجيا إمكانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للهاتف الذكي؛ لتحديد مكانك وتأمين منزلك أو إلغاء قفله وفقًا لذلك، وإنه عمل أقل بكثير من إخراج المفاتيح من جيبك أو حقيبتك.

وفي حالة تطبيق Yale Access، لا يتعين عليك فعل أي شيء: سيفتح التطبيق بابك تلقائيًا عندما تكون (وهاتفك) على بعد خمسة أمتار، أو التبديل إلى الوضع البعيد – وتأمين منزلك – في أقرب وقت إن كنت على بعد أكثر من 200 متر.

ويمكنك اختيار مدى سرعة حدوث ذلك، مع توفر خيارات موقوتة بين 30 ثانية و 30 دقيقة، ويمكنك أيضًا التحقق من حالة أقفالك عن بُعد عن طريق إقرانها بجسر Yale Connect.