تعرف على أبرز منتجات "أبل" المتوقعة خلال حدثها السنوي المقبل

تتركز الأنظار على حدث شركة ”أبل“ الرئيسي في كل عام، والذي يكون مخصصا للكشف عن أجهزة عام 2021 الجديدة وأبرزها هواتف ”آيفون“ من السلسلة 13 كما تسمى.

ورغم أن التسريبات حول هواتف ”آيفون“ شحيحة وليست كتسريبات منتجات الشركات الأخرى مثل ”سامسونغ“ أو ”هواوي“ أو غيرها، إلا أن هناك بعض المعلومات والتوقعات.

وعقدت الشركة حدثين في ربيع وصيف عام 2021، وتم طرح مجموعة من الأجهزة وتحديثات البرامج، وتتجه الآن كل الأنظار إلى النصف الثاني من العام.

ورغم أن شركة ”أبل“ لم تقدم أي توضيح حول ما إذا كان هناك حدث أو حدثان هذا الخريف، إلا أنه وفقا للتقليد المعهود في آخر الأعوام فإن هناك حدثين على الأرجح، وعادة ما تعقد الشركة ثلاثة إلى أربعة أحداث في السنة، اثنين منها من المقرر أن تكون في الخريف.

تجدر الإشارة إلى أن ”أبل“ عقدت العام الماضي، بسبب الوباء والفوارق في الإنتاج، ثلاثة أحداث منفصلة، واحدا في شهر سبتمبر لتقديم ساعتين ذكيتين جديدتين، والثاني في منتصف شهر أكتوبر لإطلاق آيفون 12، والثالث في شهر نوفمبر عندما تم الكشف عن MacBook Pro و MacBook Air بشريحة M1.

وتتوقع المصادر التقنية وخبراء منتجات ”أبل“، أن تعقد الشركة حدثين هذا العام، في الخريف، في شهري سبتمبر وأكتوبر، ويركز حدث شهر سبتمبر على هواتف آيفون التالية و AirPods و Apple Watch، بينما يركز حدث شهر أكتوبر على جهاز MacBook Pro و iPad mini لعام 2021.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المنتجات المتوقعة في الحدث الهام:

آيفون 13

يمكن القول إن ”آيفون 13“ يمثل الأخبار الأهم في خطط الشركة لهذا الخريف. وتشير التقارير إلى أن أربعة نماذج تشبه ”آيفون 12“ في تشكيلة السلسلة الجديدة، تشتمل على نفس الحجم والشكل مثل سابقاتها.

وتشير الشائعات إلى إمكانية وجود ماسح LiDAR ضمن جميع النماذج الأربعة جنبا إلى جنب مع ميزة Sensor Shift Stabilization للحصول على صور فائقة الثبات في كل نوع من ظروف الإضاءة.

الساعات الذكية

تشير التوقعات حول حدث ”أبل“ المقبل إلى أن الجيل السابع من ساعاتها الذكية Apple Watch 7 ستكون بتصميم جديد، وهي قيد العمل، ويتوقع الكشف عنها جنبا إلى جنب مع ”آيفون 13“.

وقد تحصل Apple Watch Series 7 على تحسين ملحوظ للبطارية لزيادة عمر البطارية لأكثر من 18 ساعة بالمقارنة مع نموذج العام الماضي، وتتوارد بعض الأنباء عن أن ”أبل“ ستقدم هذا العام نموذجا جديدا من ساعتها السابقة Apple Watch SE لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن.

وأفادت تقارير بأن Apple Watch Series 7 ستأتي بميزة صحية جديدة، التي يقال إنها قد تتضمن مستشعرا لمراقبة نسبة السكر في الدم، وتعمل الساعة بنظام WatchOS 8 الجديد الذي تم الكشف عنه في WWDC في وقت سابق من هذا العام.

السماعات اللاسلكية

ينتظر عشاق ”أبل“ أن تقوم شركتهم بإطلاق الجيل الثالث من سماعتها الذكية الشهيرة AirPods 3 في الحدث المقبل، وتشير التوقعات إلى أن AirPods الجديدة تتمتع بتصميم دائري وسيقان أقصر تشبه AirPods Pro.

ولأول مرة، يمكن أن تشتمل AirPods 3 على أطراف أذن من السيليكون القابل للتبديل. وذلك لتوفير راحة وملاءمة أفضل داخل الأذن، إلا أنه قد تفتقر السماعة الجديدة إلى أوضاع إلغاء الضوضاء والشفافية، ولكن قد تدمج المستشعرات لتمكين الصوت المكاني، وكل ذلك مقابل سعر أقل.

ماك بوك برو

تشير التوقعات إلى تغيير حجم ”ماك بوك برو“ بقياس 14 إنشا جنبا إلى جنب مع نموذج 16 إنشا. ويكون جهاز ماك بوك برو بقياس 14 إنشا بمثابة خليفة تم تغيير حجمه لنموذج 13.3 إنش من العام الماضي.

ومن المرجح أن يظل الهيكل كما هو، ومن المقرر أن تتميز الشاشة بإطار أرق لتوفير مساحة لحجم شاشة أكبر داخل الجسم المسطح المتوقع عبر الجهاز الجديد، الذي قد يفتقر إلى Touch Bar.

ويقال إن الجهاز يحتوي على شاشة mini-LED للحصول على تباين وسطوع أفضل، ويتضمن موصل MagSafe وقارئ بطاقة SD.

آيباد ميني 6

تشير أحدث التسريبات إلى أن ”آيباد ميني 6“ قد يشهد زيادة في حجم الشاشة من 7.9 إنش إلى 8.3 إنش، مع بعض إشارات التصميم من iPad Air العام الماضي، وقد يأتي مع حواف أنحف، مع وجود Touch ID في زر الطاقة الجانبي وحواف مسطحة.

وقد يحتوي الجهاز الجديد على شاشة mini-LED، مما قد يحسن التباين والسطوع مقارنة بشاشة LCD السابقة، وقد يحتوي الجهاز على شرائح A15 Bionic، التي ستظهر لأول مرة أيضا في ”آيفون 13″، بالإضافة إلى ذلك قد تستبدل ”أبل“ منفذ Lightning بمنفذ USB-C وتوفر 5G للاتصال.