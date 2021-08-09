تحذيرات من تتبع "سبوتيفاي" لبيانات ملايين المستخدمين

حذّرت تقارير تقنية وخبراء في مجال الأمن المعلوماتي، من أن شركة ”سبوتيفاي“ مالكة تطبيق الموسيقى والأغاني الأشهر عالميًا، باتت تنافس شركتي ”غوغل“ و“فيسبوك“ في تتبع المستخدمين عبر الإنترنت.

وقال تقرير لموقع ”wired“، إنه في كل يوم تقوم سيرفرات ”سبوتيفاي“ باستلام أكثر من 100 مليار نقطة بيانات من ملايين المستخدمين، الذين يقومون بتشغيل الموسيقى على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية، أو حواسبهم الشخصية.

وبين التقرير أن كل وحدة بيانات صغيرة كافية لجعل ”سبوتيفاي“ أكثر علمًا بالمستخدمين، حيثُ تضم البيانات الأغاني، التي ستمع لها المستخدم باستمرار وكيفية الاستماع لها وكذلك أوقات الاستماع، إضافة إلى الأنشطة، التي يقوم بها المستخدم أثناء الاستماع.

ويمتلك التطبيق أكثر من 365 مليون مستخدم نشط، 165 مليون منهم مشتركين في الباقات المدفوعة حتى لا يستمعوا للإعلانات، مقابل 200 مليون مستخدم يستمعون للإعلانات ويستخدمون التطبيق مجانًا.



في حين قالت شركة ”سبوتيفاي“، إن تلك البيانات يتم استخدامها في فهم أذواق المستخدمين ومشاعرهم وطريقة تفكيرهم، حيثُ تسهم الموسيقى، التي يسمعها المستخدم في الكشف بشكل غير مباشر عما يشعر به وما يمر به من ظروف، وهو ما يجعل الشركة قادرة على استهدافه بإعلانات تلائم حالته وبشكل احترافي.

ويعتبر ردّ الشركة بمثابة تأكيد على أن كل ما يقوم به المستخدم على إصدار الويب، أو تطبيق الحاسب الشخصي أو تطبيقات الهواتف الذكية مراقب من قبل الشركة، ويشمل ذلك عمليات البحث عن الأغاني والبودكاست، وتشغيل الأغاني وإيقافها، خلط قوائم التشغيل.

وتزداد قوة ”سبوتيفاي“ أكثر وأكثر في حالة تسجيل دخول المستخدم للتطبيق باستخدام وسيلة خارجية مثل ”فيسبوك“ أو ”غوغل“ مثلًا، فمجرد التسجيل بتلك الوسيلة تحصل ”فيسبوك“ على بيانات أساسية.



وهناك بعض الخطوات الأساسية، التي يمكن اتخاذها للحد من قدرات ”سبوتيفاي“ بجمع البيانات والتتبع من ناحية، ومن ناحية أخرى للحفاظ على الخصوصية أثناء الاستماع للموسيقى.

وتكمن الخطوات الأولى في استخدام ”سبوتيفاي“ في وضع الجلسة الخاصة ”Private Session“، وهي خاصية يمكن تفعيلها من الخيارات الاجتماعية ”Social“ ضمن الإعدادات، لكن ستحتاج المستخدم لتفعيلها في كل مرة تفتح فيها التطبيق.

وقالت الشركة سابقًا، إن ما يستمع له المستخدم في الجلسات الخاصة قد لا يؤثر على توصيات الموسيقى الخاصة به، وهو ما يعني أن الشركة لا تتبع تلك الجلسات.

والخطوة الأخرى تكمن في تفعيل خيار حذف حظر ملفات تعريف الارتباط ومنع تخزينها، الذي يوجد على منصة الحاسب الشخصي، وذلك من خلال الإعدادات ثم قسم ”عرض الإعدادات المتقدمة“.

وتقدم ”سبوتيفاي“ عددا من الخيارات الأخرى، لكن فقط عبر موقعها على الويب، فبعد التوجه لإعدادات الخصوصية يمكن إغلاق كل الخيارات المتعلقة بجمع البيانات مثل ”Tailored Ads“، و“Facebook Data“.