"SharePlay" من "أبل" تدخل منافسة قوية مع خدمات المشاهدة الجماعية

بدأت شركة ”أبل“ الأمريكية العملاقة منافسة شرسة مع الخدمات الجماعية، بعد أن كشفت في وقت سابق عن خدمة ”SharePlay“، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الجماعية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ومجمل التداعيات التي فرضتها الجائحة، وحاجة البشر للتواصل والمتابعة لكل جديد.

وجاءت خاصية ”SharePlay“ من شركة ”أبل“ الأمريكية ضمن تحديث ”Facetime“ الجديد في نظام ”iOS 15“ ضمن مجموعة أخرى من المميزات الجديدة للتطبيق، حيثُ تسمح الخاصية للمستخدم بمشاهدة المحتوى المتنوع مع أصدقائه عبر تطبيق ”Facetime“ باستخدام التطبيقات التي تدعمها.

وحتى يتسنى استخدام هذه الخاصية من ”أبل“ يجب أن يكون نظام التشغيل للهاتف الذكي هو ”iOS 15″، وينطبق ذلك على جميع المشاركين في هذه المحادثة، أو من ترغب في مشاهدة المحتوى معهم.

وتحظى خدمة ”SharePlay“ من ”أبل“ بجاذبية كبيرة بين المستخدمين، خاصة وأنها لن تأتي كتطبيق منفصل، بل يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق ”FaceTime“، الذي يجعلها تكتسب نقطة أفضلية بين الجمهور عن تطبيقات أخرى.

وتقدم بعض خدمات البث إمكانية المشاهدة الجماعية مثل ”Disney Plus“ و ”Hulu“ و“Prime Video“، في حين أن خدمات أخرى تغفلها، مثل ”نيتفلكس/“Netflix، ولذلك يلجأ مستخدموها لإضافات للمتصفح مثل ”Netflix Party“.

ويختلف عمل ”SharePlay“ عن أي تطبيقات أو خدمات بث أخرى، حيث إنها لن تنافس خدمات البث بقدر ما ستنافس التطبيقات التي تقدم خدمة تفاعلية مشابهة، ولعل أبرزها ”فيسبوك ماسنجر“.

وتعتبر تطبيقات ”أبل“ مثل ”فيس تايم/“FaceTime و ”أي مسج/iMessage“ هي تطبيقات مكتسحة للفئات الشبابية، إلا أن نجاح خاصية مثل ”SharePlay“ سيحتم على ”أبل“ أن تقوم بتوفيرها لخدمات خارجية لتزيد مساحة استخدامها.

وكانت شركة ”أبل“ قد قالت في وقت سابق إن خدمات ”MasterClass“، ”Paramount“، ”Disney Plus“، ”Plus“، ”Pluto TV“، ”HBO Max“، ”TikTok“، ”Twitch“، “ ESPN Plus ”، ”Hulu“ ستكون مدعومة من خاصية ”SharePlay“.

ويتضح من تلك القائمة أنها لا تحتوي كلا من منصتي ”يوتيوب“ و“نيتفلكس“، وهما منصتان عملاقتان للمشاهدة الجماعية، وعدم إدراج ”أبل“ لهما في قائمتها السابقة يعني أنها ستخسر جيلاً شاباً واسعاً من عشاق تلك المنصتين.