"تيك توك" يصل إلى المسافرين على متن الرحلات الجوية

كشفت شركة ”أميريكان إيرلاينز/ ”American Airlines أن خدمة ”تيك توك“ المجانية وصلت إلى بعض رحلات الخطوط الجوية الأمريكية.

ويمكن للركاب استخدام التطبيق لمدة تصل إلى 30 دقيقة مجاناً، بفضل الخطوة التي أقدمت عليها الخطوط الجوية الأمريكية.

وتمنح الخدمة الركاب الوقت لمشاهدة ما لا يقل عن 10 مقاطع فيديو جديدة من بين الأطول زمناً. وإذا لم يكن التطبيق مثبتاً لدى المستخدم، يمكنه تحميله مجاناً أثناء الطيران، بحسب بيان الشركة.

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة المنصة للمسافرين في الوقت الذي تحاول فيه شركات الطيران جذب الانتباه مرة أخرى، بعد انخفاض عدد المسافرين جواً جراء تداعيات جائحة كورونا.

وبينت الشركة أن العرض الترويجي يقتصر على الطائرات ضيقة المجسم، التي تحتوي على أنظمة الشبكة اللاسلكية ”Viasat“، لا سيما أن أسطول الشركة يحتوي الكثير من ذلك النوع من الطائرات، في حين طائرات ”بوينغ 787“ لا تعتبر كذلك.

وبحسب بيان شركة الطيران الأمريكية، فإن ركابها يمكنهم توقع العثور على الكثير من المحتوى عبر المنصة، بما في ذلك إلهام السفر والمشورة المهنية.

من جهتها، قامت شركة ”يونايتد إيرلاينز/United Airlines“ المنافسة بالسماح للمسافرين مؤخرًا باستخدام ”فيسبوك ماسنجر“ مجانًا أثناء الرحلة، بخطوة أقدمت عليها منافساتها منذُ أعوام.

وأشارت في بيان إلى أن العرض الترويجي يكمن من خلال التجربة، حيثُ تحدد استجابة المستخدم المدة التي تستغرقها تلك التجربة.

وفي ذات السياق، بدأت منصة ”تيك توك“ بتجربة ميزة قصص جديدة على غرار ”سناب شات“، حيثُ تم تسليط الضوء على الميزة بواسطة ”مات نافارا“ عبر موقع ”تويتر“.

ويبدو أن الميزة الجديدة، المسماة ”قصص تيك توك“، والتي اعتبرها التطبيق بأنها طريقة جديدة للتفاعل مع المعجبين، تعمل بشكل مشابه لوظائف القصص الأخرى عبر تطبيقات مثل ”إنستغرام“ أو ”سناب شات“.

وتظهر القصص ضمن شريط جانبي مضاف حديثًا، حيث يمكن للمستخدم إنشاء قصة جديدة من خلال النقر على زر تمت إضافته على الشريط الجانبي، أو رؤية القصص المنشورة بواسطة الحسابات التي يتابعها عبر المنصة لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم حذفها تلقائيًا.

ويمكن للمستخدمين الآخرين الرد والتعليق على القصة المنشورة، مثلما هو الحال في ”إنستغرام“ والمنصات الأخرى.

كما يمكن للمستخدمين النقر على صورة الحساب للمستخدم الآخر لرؤية القصة.

ويمكنهم إضافة التسميات التوضيحية والموسيقى والنص المعتاد، ووفقًا لطبيعة المنصة، يبدو أن القصص يجب أن تكون مقاطع فيديو، وليست صورًا ثابتة.