إنترنت "ستارلينك" الفضائي من "سبيس إكس" يتجاوز سرعات الشركات الأرضية

كشفت شركة ”Ookla“ أن سرعة تحميل الإنترنت عبر خدمة ”ستارلينك“ شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بشركة ”سبيس إكس“، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، باتت تفوق سرعات المحطات الأرضية.

وقالت الشركة في تقرير إن خدمة ”ستارلينك“ نجحت في منافسة السرعات، إذ نشرت تقريرًا يبحث في سرعات إنترنت ”ستارلينك“ في الربع الثاني من العام الجاري، من خلال تحليل نتائج اختبار السرعة من مستخدميها.

وفي الولايات المتحدة، وصل متوسط سرعة التنزيل بالنسبة للخدمة إلى 97.2 ميغابت في الثانية، مسجلًا بذلك ارتفاعًا عن 65.7 ميغابت في الثانية في الربع الأول من العام الجاري.

ويعتبر متوسط سرعة التنزيل ”ستارلينك“ ليس بعيدًا عن متوسط سرعات التنزيل البالغة 115.2 ميغابت في الثانية، التي سجلتها الشركة لموفري النطاق العريض الثابت في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني.

وبحسب التقرير، سجل أعلى متوسط لسرعة تنزيل ”ستارلينك“ عند 168 ميغابت في الثانية في مقاطعة مورغان بولاية ألاباما، وكان أبطأ سرعة عند 64.5 ميغابت في الثانية في مقاطعة ماديسون بولاية إنديانا.

ويأتي التقرير في الوقت الذي حددت فيه الخدمة وجود 90 ألف مشترك من 12 دولة، تمت إضافة 20 ألفا منهم في الشهر الماضي وحده.

وأظهرت الاختبارات أن ”ستارلينك“ تفوقت كثيرًا في أدائها على شركات الأقمار الصناعية الأخرى في كل من اختبارات التحميل والتنزيل، واحتلت مرتبة عالية تقريبًا مثل النطاق العريض الثابت.

ورصدت شركة ”Ookla“ في تقريرها أن خدمة شركة ”سبيس إكس“ كانت بمثابة المزود الوحيد، الذي لديه زمن انتقال متوسط يطابق النطاق العريض الثابت.

ويعد وقت الاستجابة الأقل أفضل، وهو رقم يجب أخذه بعين الاعتبار إذا كان المستخدم يخطط لإجراء دردشة صوتية أو مرئية أو ممارسة الألعاب أو البث المباشر، بصرف النظر عن مكان وجوده.

ولدى خدمة ”ستارلينك“ حاليًا نحو 1730 قمراً صناعياً تحلق على ارتفاع منخفض في المدار، ما يجعلها أقرب إلى سطح الأرض من الأقمار الصناعية التقليدية.

وأجرت ”Ookla“ اختبارات السرعة في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك كندا وتشيلي وكولومبيا والمكسيك ونيوزيلندا، وكان لدى ”ستارلينك“ أسرع تنزيل في فرنسا، وتمكنت حتى من تجاوز النطاق العريض الثابت المحلي في ألمانيا.