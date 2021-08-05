"غوغل" تقرر إنهاء Alert API لتتبع المستخدمين

كشفت ”ألفابت“، الشركة الأم المالكة لـ ”غوغل“ الأمريكية، عن توجه جديد لديها في سبيل تحسين تجربة المستخدمين، من أجل محاربة البرامج الإعلانية التي تكدر صفو تجربة المستخدمين.

وقال موقع ”سام موبيل“، في تقرير تقني نشره حول هذه الخطوة، الخميس، إن ”ألفابت قررت حاليا إلغاء واجهة Alert API لتتبع المستخدمين في متصفح كروم Chrome بشكل تدريجي“.

وتؤكد تقارير أنه ”لا تزال شركة ”غوغل“ حريصة على مواصلة الاستثمار في تقنية حظر الإعلانات، بغض النظر عن حقيقة أنها تصادف كونها أكبر تكتل إعلاني في العالم“.

فيما يعتبر موقف شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، ”لا يرحم“، بحسب متخصصين، تجاه البرامج الإعلانية التي تسيء استخدام البرامج الضارة والسياسات الصديقة للخصوصية، وهي بعض من أكثر الأسباب التي تجعل المستخدمين يفضلون متصفح الإنترنت الخاص بهم على بدائل ”أندرويد“ العديدة.

ومنذ أن وصل دعم حظر الإعلانات الأصلي لأول مرة إلى التطبيق الشهير في عام 2016، كانت الشركة تعمل بجد لتوضيح وظائفه، لكن أحدث ممارسات تصميم الواجهة المزعجة لن تأتي من اتجاه ”سامسونغ“، على الأقل ليس في البداية.

ويقول الموقع، إنه ”صحيح بالفعل إن الشيء القادر على إخراج الرسائل المنبثقة، هو نفس الموقع الذي يسيء استخدامه عدد لا يحصى من المواقع المشبوهة منذ انطلاق المتصفح“.

ويؤكد التقرير أنه ”اعتبارا من إصدار Chrome 91 أصبحت إطارات iFrame المرسلة بواسطة نوافذ HTML المتضمنة شيئا من الماضي، وذلك يعكس أن المعنى الضمني هو أن Alert API ستواجه قيودا إضافية في المستقبل القريب جدا“.

كما أن أساس التصفح القائم على Chromium لإنترنت ”سامسونغ“ يجعل هذا التغيير مرشحا محتملا للإصدار لمتصفح الهاتف المحمول الخاص بالشركة الكورية.

يشار إلى أن مشروع ”غوغل كروميوم“ (Google Chromium) مفتوح المصدر في سبيل تطوير متصفح الويب لأجهزة سطح المكتب.

ويذكر أن هناك عددا من المتصفحات قائمة على أساس Chromium مثل ”غوغل كروم“ و“مايكروسوفت إيدج“، والتي تستخدم عمليات متعددة لأداء مهام مختلفة.

من جهتها، قالت شركة ”مايكروسوفت“ إنها تنوي أن تصبح مساهما كبيرا في مشروع ”كروميوم“، حيث ستحاول الشركة تحسين Chromium ليس فقط من أجل Edge، بل من أجل المتصفحات الأخرى أيضا، وليس لأجهزة الحاسب فقط، بل للأجهزة الأخرى كذلك.