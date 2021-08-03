بعد 8 أشهر من إطلاقها.. "تويتر" تتخلى رسميا عن خاصية "Fleets‏‎"

كشفت شركة ”تويتر“، أنها قد قررت إلغاء خاصية ”Fleets“ رسميا بعد 8 أشهر فقط من طرحها، حيث وجدت أن الخاصية المشابهة لسناب شات لم تحظ بشعبية واسعة بين المستخدمين.

ويمثل قرار المنصة بإلغاء ”Fleets“ اعترافا بأن الميزة لم تنجح، وأن الشركة لم تتوصل بعد إلى معرفة كيفية جعل الأشخاص يغردون أكثر.

وأزالت شركة ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، خاصية ”Fleets“ للتغريدات المختفية، والمصممة للتنافس مع مزايا مثل قصص تطبيقات ”سناب شات“ و“إنستغرام“، بعد فشلها في الارتقاء لآمال الشركة.

وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لم يدم وقت خاصية ”Fleets“ على المنصة طويلًا، حيث بدأت شركة ”تويتر“ في اختبارها العام الماضي مع خواص أخرى مثل ”Twitter Blue“ والمتابعين المتميزين، قبل طرحها عالميًا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.

وتعليقا على قرار إلغاء الخاصية، قال الحساب الرسمي لشركة ”تويتر“، الشهر الماضي مازحا: ”نحن آسفون أو على الرحب والسعة“، مشيرا إلى أن بعض المستخدمين سيكونون سعداء بالتخلص من الخاصية.

وكانت خاصية ”Fleets“ التي اختفت من التطبيق اليوم الثلاثاء ، تسمح للمستخدمين بمشاركة التغريدات والصور لتظل في الجزء العلوي من حسابهم لمدة 24 ساعة، على غرار قصص ”إنستغرام“ و“فيسبوك“.

وقال إيليا براون، رئيس المنتجات والعلامات التجارية وإعلانات الفيديو في تويتر، عن قرار الشركة، إن المستخدمين لم يتقبلوا الخاصية الجديدة كما توقعت الشركة.

وشرح براون: ”صممنا خاصية Fleets كطريقة خفيفة وسريعة يمكن للمستخدمين مشاركة أفكارهم العابرة من خلالها، وكنا نأمل أن تساعد المزيد من الأشخاص على الشعور بالراحة عند الانضمام إلى المحادثة على تويتر، ولكن منذ أن طرحناها للجميع ، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة كما كنا نأمل“.

وأكد براون أن شركة ”تويتر“ تحاول دائمًا تحسين المنصة وأن ذلك قد يتضمن بعض التحديثات ”التخمينية التي لا تنجح“.

وأضاف: ”نحن نطور هوية ”تويتر“، ونجرب أشياء أكبر وأكثر جرأة لخدمة المحادثة العامة، وإذا لم نطور نهجنا ونلغي بعض الميزات بين الحين والآخر، سنكون حذرين أكثر من اللازم“.

هذا ويتم الآن استبدال القسم الذي تم فيه عرض ”Fleets“ في الجزء العلوي من التطبيق بخاصية ”Spaces“، وهي ميزة أكثر شيوعًا تتيح للمستخدمين استضافة الغرف مع بعضهم بعضا والدردشة.