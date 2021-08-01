هل ترغب بتجربة "ويندوز 11" قبل تثبيته؟.. إليك هذه الطريقة

منذ إعلان شركة ”مايكروسوفت“ أنها تستعد لطرح نسخة جديدة من نظام ويندوز، يرغب كثيرون من ”العملاء، وهواة التكنولوجيا“ باستكشاف مزاياه.

وفي حين قد يكون تثبيت نظام ”ويندوز 11“ لاستكشاف مزاياه عملية شاقة، يمكن لأي مستخدم اتباع الطريقة التالية لتجربة خصائص ومزايا النظام الجديد المتوقع إطلاقه، نهاية العام الجاري، قبل أن يقرر ما إذا كان يريد اتخاذ خطوة تثبيته أم لا.

ويمكن للمستخدم إلقاء نظرة على التصميم الجديد لسطح المكتب، وقائمة ”ابدأ“، دون الحاجة إلى تثبيت النسخة التجريبية من النظام، من خلال موقع ويب https://win11.blueedge.me .

ويعد الموقع المذكور، مشروعًا مفتوح المصدر لمحاكاة بعض الخصائص الرئيسة لـ“ويندوز 11″، بما في ذلك سطح المكتب الجديد في المتصفح باستخدام تقنيات الويب مثل React و CSS و Javascript.

ومع ذلك لا يتيح الموقع الوصول إلى كل الوظائف، فعلى سبيل المثال، لا يزال مستكشف أو متصفح الملفات Explorer مفقودًا، ولا يمكن للمستخدم سحب النوافذ أو تغيير حجمها أو تحميل النوافذ أو حظرها، ولا يمكن تغيير صورة الخلفية على سطح المكتب.

لكن بشكل عام، يوفر الموقع نظرة جيدة وسريعة على خصائص ”ويندوز 11″، دون الحاجة لتثبيت الإصدار التجريبي أو الانتظار حتى تصدر النسخة الرسمية بعد أشهر من الآن.

ويمكن الاستمتاع بتجربة المحاكاة من خلال متصفح الإنترنت على الكمبيوتر أو الهاتف.

يذكر أن رابط موقع ”بلو إيدج“ قد لا يكون متاحًا في جميع الدول، ومع ذلك يمكن الوصول إليه من خلال بروكسي أو vpn.