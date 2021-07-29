روبوت جديد يسجل رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"

سجل روبوت جديد يُعرف باسم ”Dominator“ رقما قياسيا في موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية، حيث استطاع وضع 100.000 قطعة دومينو في ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة.

وتم تصميم الروبوت ”Dominator“ بواسطة اليوتيوبر ومهندس ناسا السابق مارك روبر، وهو نتيجة عمل أكثر من خمس سنوات، وبمساعدة اثنين من الطلاب الجدد من جامعة ”ستانفورد“ ومهندس برمجيات Bay Area في إنشاء الروبوت ذي العيون googly.

وقامت المجموعة ببرمجة أكثر من 14.000 سطر من التعليمات البرمجية، وزودته بمكونات مثل العجلات المتعددة الاتجاهات وممرات الطباعة الثلاثية الأبعاد ليصبح روبوتاً ودودا جيدا جدا في إعداد طن من أحجار الدومينو بدقة وبشكل سريع للغاية.

وفي مواجهة فنانة الدومينو المحترفة ”Lily Hevesh“، استخدم الروبوت ”Dominator“ قدرته على وضع 300 قطعة في وقت واحد بشكل أسرع بنحو 10 مرات من الإنسان، واستغرق الروبوت حوالي ساعتين لوضع أكثر من 9000 دومينو.

وللتنقل، تم تجهيز الروبوت بعجلات متعددة الاتجاهات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتنقل في الغرفة وكاميرا لوضع القطع بدقة، وسيتطلب بناء مثل هذه الروبوتات العديد من الأجزاء التي تم إنشاؤها باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى برنامج يتكون من أكثر من 14000 سطر من التعليمات البرمجية.

وفي النهاية فقد نجح Dominator في بناء لوحة جدارية من 100.000 قطعة دومينو للعبة ”سوبر ماريو بروس“ في ما يزيد قليلاً عن يوم واحد، بينما سيستغرق الأمر فريقا من سبعة من بناة الدومينو المهرة وحوالي أسبوع كامل.

على صعيد آخر، ففي عام 2019، دخل روبوت شركة ”تويوتا“ العملاق، الشبيه بالإنسان، والذي يصوب عبر شباك كرة السلة بكفاءة فائقة، موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية من خلال تسجيل 2020 رمية حرة متتالية بنجاح.

ويمكن للروبوت، الذي يبلغ طوله 2.1 متر، تسديد رميات من خارج قوس منطقة الفريق المنافس، وتمتد من أول الملعب، وحتى قوس الثلاثيات المقابل في الخط التي تحتسب بـ3 نقاط، ولكن لا يستطيع الحركة أو المراوغة ولا تحريك الكاحل.

ويستخدم الروبوت، الذي يدعى ”Cue 3″، مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار لحساب زاوية وقوة التصويب الصحيح، ويستخدم محركات لتكرار نفس الحركة بدقة في كل مرة.