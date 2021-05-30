كيف أصبحت "Apple Watch 3" معضلة مزعجة لشركة "أبل"؟

تحولت ساعة ”Apple Watch Series 3“ من مصدر فخر وقمة التقنية التي يمكن ارتداؤها إلى معضلة مزعجة للشركة والمطورين على حد سواء.

وتمثلت تلك المشكلة بداية في أن تحديث الساعة الذكية أصبح صعبًا، ومن المستحيل تثبيت تحديثات watchOS عبرها دون الحاجة إلى استعادة الجهاز بالكامل أولاً.

وأصبحت الساعة الذكية كذلك تزعج المطورين الذين اشتكوا من أنهم يضطرون إلى دعم الشكل القديم حتى لو لم تعد هذه التطبيقات تعمل بشكل جيد من حيث الأداء في الساعة.

وجلبت ساعة ”Apple Watch Series 3“ إضافات مفيدة للساعة، ولكن نقص مساحة التخزين أصبح الآن مشكلة أكبر من مجرد توفيرها للعملاء الذين يرغبون في تجربة Apple Watch للمرة الأولى.

ويجب أن يكون تركيز الشركة في الوقت الحالي منصبًا على ”Apple Watch SE“ الأسرع والأكثر قدرة. وذلك في ظل أن الفرق في السعر بين الساعتين لا يتعدى 100 دولار.

وإذا كنت تمتلك الإصدار الخلوي من ”Apple Watch Series 3″، فمن المحتمل أن تمنحك أبل سنة أخرى على الأقل من تحديث البرنامج مع watchOS 8، بحسب ما أورده موقع ”9to5mac“.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت تمتلك ”Apple Watch Series 3“ الآن، فإنك قد تشعر بالإحباط بشأن الحاجة إلى استعادة ساعتك الجديدة لتحديثها كل شهرين.

وبصرف النظر عن السماح للمستخدمين بمعرفة أنه يجب عليهم استعادة ”Apple Watch Series 3“ لتحديثها، فإن الشركة قادرة على تقديم تحديث برمجي يحتاج إلى مساحة تخزين أقل.