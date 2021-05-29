مع إيقاف "غوغل" التخزين السحابي المجاني.. إليك 5 بدائل مناسبة

اعتبارًا من مطلع الشهر القادم ستنتهي مساحة التخزين المجانية غير المحدودة لصور ومقاطع الفيديو التي توفرها خدمة ”غوغل“ السحابية على تطبيق ”غوغل فوتوز“، بحسب تقارير تقنية.

وتقول شركة غوغل“ إن المستخدمين يسيؤون استخدام خدمات التخزين السحابي، حيث يتم تحميل مليارات الصور ومقاطع الفيديو الجديدة أسبوعيًا، لذلك عليك أن تدفع مقابل ”الحصول على مقعد“، هذه هي رسالة عملاق البحث إلى العالم.

ووفقًا للشركة، تخزن ”غوغل فوتوز“ أكثر من 4 مليارات صورة، ومن أجل الاستمرار في تلبية ”الطلب المتزايد على التخزين“، كان من الضروري إنهاء التخزين غير المحدود.

ومع ذلك، لن ينطبق هذا على مالكي هواتف Pixel من ”غوغل“، حيث ستستمر الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة التي أُنشئت على هذه الأجهزة مع جميع المميزات الحالية.

وبالنسبة لبقية المستخدمين، ستشغل جميع الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التي تم تحميلها اعتبارًا من الثلاثاء جزءًا من التخزين البالغ 15 غيغابايت المضمنة بجميع حسابات وخدمات ”غوغل“.

أما المستخدمون الذين يريدون أكثر من 15 غيغابايت من السعة التخزينية باستخدام حساب ”جيميل“، فسيتعين عليهم شراء مساحة تخزين منفصلة.

ورغم أنها لا تزال هناك بضعة أيام حتى الأول من يونيو، فمن الجيد التفكير في خيارات تخزين سحابية أخرى كالآتي.

“ غوغل ون“

من الممكن اختيار خدمة تخزين Google One، التي تتيح تخزين مقاطع الفيديو والموسيقى والمستندات بدقة كاملة، ويمكن مشاركة الاشتراك مع ما يصل إلى خمسة أفراد من عائلتك.

خدمة ”آي كلاود“ من ”أبل“

إذا كنت تمتلك أجهزة ”أبل“ مثل ”آيفون“ أو ”ماك“، فقد تكون خدمة iCloud خيارًا جيدًا بسعة تخزينية مجانية تبلغ 5 جيجابايت.

”ون درايفّ“ من ”مايكروسوفت“

إذا كان لديك جهاز كمبيوتر وتعمل على برامج ”أوفيس“ بشكل يومي، فقد تكون خدمة التخزين السحابي One Drive خيارًا جيدًا.

”مايكروسوفت“ 365 العائلي

يوفر 6 تيرابايت (1 تيرابايت لكل مستخدم من 6 مستخدمين يمكنهم الاستفادة من الاشتراك).

”برايم“ من أمازون فوتوز“

إذا كنت عضوًا في ”أمازون برايم“، فلديك تلقائيًا سعة تخزين غير محدودة للصور و5 غيغابايت من تخزين الفيديو على ”أمازون فوتوز“.