علوم وتقنية

على غرار "واتساب".. غوغل تطرح ميزة جديدة خاصة بالرسائل
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 12:58 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 13:30 GMT

على غرار "واتساب".. غوغل تطرح ميزة جديدة خاصة بالرسائل

قدمت شركة "غوغل" الأمريكية ميزة جديدة لتطبيق الرسائل الخاص بها، حيث سيتمكن المستخدمون من تثبيت المحادثات والرسائل في أعلى القائمة. ومن المقرر أن تمنع هذه الميزة

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المصدر: إيناس السيد – إرم نيوز

قدمت شركة ”غوغل“ الأمريكية ميزة جديدة لتطبيق الرسائل الخاص بها، حيث سيتمكن المستخدمون من تثبيت المحادثات والرسائل في أعلى القائمة.

ومن المقرر أن تمنع هذه الميزة المستخدمين من التمرير لأسفل عبر جميع الرسائل للوصول إلى رسالة معينة، ويمكن للمستخدمين فتح الدردشة المثبتة بسرعة.

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وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل كبير لهؤلاء الذين يرسلون أو يتلقون العديد من الرسائل النصية.

وأشارت التقارير إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على تثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات فقط، ومن المحتمل أن يزيد العدد لاحقًا.

ومع ذلك، تعتبر هذه الخاصية ميزة أساسية في معظم تطبيقات المراسلة، وهي موجودة في تطبيقات مثل ”واتسآب“ و“تليغرام“.

وتختبر الشركة الأمريكية العديد من الميزات الجديدة الخاصة بتطبيق المراسلة الخاص بها ومن المتوقع أيضًا أن تقدم واجهة مستخدم جديدة لأجهزتها اللوحية والتي تتضمن ميزات مثل تصفية المحادثة ورموز تعبيرية مُحسنة وصور GIF وملصقات جديدة.

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