"جيميل" يتيح ميزة حفظ الصور مباشرة في "غوغل فوتوز"

أعلنت غوغل رسميا عن تحديث جديد لـ Gmail، حيث أصبح أكثر سهولة في حفظ الصورة المرفقة مباشرة بـ Google Photos بواسطة إضافة زر اختصار جديد.

وبحسب موقع ”ذا فيرغ“، ستجنب الميزة الجديدة تنزيل الملفات يدويًا مع تنظيمها بشكل أفضل في خدمة التخزين من غوغل، حيث يقع زر ”حفظ في الصور“ بجوار ”إضافة إلى Drive“ مباشرةً في مرفق رسالة Gmail.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير هذا الخيار عند تعيين معاينة الصورة المرسلة لك في وضع ملء الشاشة.

بمجرد تحديد خيار حفظ الملف المرفق، ستُنقل الصورة وتحفظ في Google Photos. ومع ذلك، فإن الميزة الجديدة تنطبق حاليًا على صور JPEG فقط. كما ستبدأ الميزة الجديدة التي تقدمها غوغل في العمل بدءا من اليوم.

منذ أن أعلنت غوغل أن التخزين غير المحدود في ”Google Photos“ أصبح مدفوعًا، تركزت جهود عملاق البحث العالمي على جعل التطبيق أكثر سهولة وتكاملًا بشكل أفضل مع الخدمات الأخرى.

كما تأتي هذه الخطوة قبل أيام من توقف ”Google Photos“ عن تقديم مساحة تخزين مجانية غير محدودة.

وابتداء من 1 حزيران/ يونيو، سيتم إنشاء حد 15 غيغابايت في جميع الملفات التي ستتم مشاركتها مع بقية خدمات النظام الأساسي، مثل جيميل و“غوغل دوكس“، وغيرها.