الإصدار الجديد من USB-C سيأتي بسرعة خارقة

كشف منتدى ”USB-IF“، عن مواصفات الإصدار الجديد 2.1 من تقنية ”USB-C“ التي تضاعف سعة توصيل الطاقة للمعيار بأكثر من الضعف، حيث ستصل زيادة سرعته في النسخة الجديدة إلى 240 واط.

وسيقتصر معيار ”USB-C“ الحالي الذي تجده في أجهزة الحاسب المحمولة هذه الأيام على 100 واط، لذا فهو غير مناسب لأجهزة الحاسب المحمولة المتعطشة للطاقة المزودة ببطاقات رسومات مخصصة.

وتم تقييد توصيل الطاقة بمقدار 100 واط لفترة من الوقت، وفي حين أن هذا كافٍ لمعظم الأجهزة، فإن بعض أجهزة الحاسب المحمولة القوية لا تزال مضطرة لاستخدام موصلات الطاقة التقليدية التي يمكنها التعامل مع طاقة كهربائية أعلى.

وتعتبر تقنية ”USB-C“ قادرة على تشغيل كل شيء من سماعات الأذن إلى الهواتف وأجهزة الحاسب المحمولة، ولكن بالرغم من انتشارها المتزايد في كل مكان، فإن هناك حدودا لفائدتها.

ويُطلق على خيار توصيل الطاقة الجديد بقدرة 240 واط في المعيار المحدث، اسم نطاق الطاقة الممتد EPR، وقد يظهر عبر أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب قريبًا.

وسيكون للكابلات التي تدعم EPR متطلبات إضافية لمراعاة قدرة توصيل الطاقة الأعلى، وتتضمن رموزًا محددة لمساعدة المستخدمين في التأكد من أن الكابل يدعم ما يصل إلى 240 واط من توصيل الطاقة.

ويجب على الشركات المصنعة الالتزام بمجموعة جديدة من المواصفات لكابلات ”USB-C“ التي تدعم EPR لتجنب قيود الموصل والمشكلات التي يمكن أن تنشأ من تلك الفولتية العالية، مثل زيادة فرص الانحناء أثناء فصل الكابل المباشر، والذي يحتاج إلى دعم ما يصل إلى 5 أمبير و 50 فولت ليكون متوافقًا.

وتجدر الإشارة إلى أن ”USB-IF“ عمل مع الشركات المصنعة، مثل: ”آبل وغوغل وديل ولينوفو وإتش بي وإل جي وكوالكوم وسامسونغ وإنتل وميدياتيك و AMD و Oculus“، والمزيد على المواصفات الجديدة.

وتبعًا لذلك، من المتوقع وصول الأجهزة التي تتميز بالقوة الجديدة من هذه الشركات المصنعة في المستقبل القريب، بحسب ما أورده موقع ”aitnews“.