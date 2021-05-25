مايكروسوفت تزيد سرعة "إيدج" وتفتح الباب للتطبيقات التعاونية

قررت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية زيادة سرعة متصفحها المعروف ”إيدج“ عند إصدار النسخة 91 من المتصفح، هذا الأسبوع.

وستقوم الشركة بتمكين ميزة تحسين الأداء Startup Boost بالإضافة إلى Sleeping Tabs، حسب ما أعلنت مؤخراً.

ولبدء تشغيل ”إيدج“ بشكل أسرع، تقوم ميزة Startup Boost بتشغيل بعض العمليات الأساسية في الخلفية ولا تضيف موارد إضافية عندما تكون نوافذ إيدج مفتوحة.

وكشفت الاختبارات الداخلية لمايكروسوفت أن أوقات بدء تشغيل ”إيدج“ تتحسن بنسبة بين 29 و 41%، وتأمل أن يجعل الأداء الأسرع هذا المتصفح المفضل عبر أجهزة ويندوز.

وتتمثل ميزة الأداء الأخرى لمتصفح إيدج في Sleeping Tabs، التي تعد بتوفير ذاكرة الحاسب المحمول وعمر البطارية، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى في شهر سبتمبر.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على إجراء تحسينات قبل إصدارها لجميع المستخدمين، وقالت الشركة: إن Sleeping Tabs توفر الآن ما يصل إلى 82 في المئة من الطلب على الذاكرة.

ويتم تحقيق بعض المكاسب عن طريق وضع الإعلانات في وضع السكون عندما تكون علامات التبويب في الخلفية عبر أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز.

وأعلنت مايكروسوفت عن ميزة Startup Boost في شهر أكتوبر 2020، وقدمتها في الإصدار 89 من متصفح إيدج، ولكنها علقتها في شهر مارس لإصلاح المشكلات.

وفي مؤتمر مطوري Build 2021 هذا الأسبوع، قالت الشركة: إن Startup Boost تأتي مع الإصدار 91 من متصفح إيدج في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

التطبيقات التعاونية

من جهة أخرى، فتحت الشركة واجهات برمجة التطبيقات ومتجر ”مايكروسوفت تيمز“ وأدواتها لما تسميه التطبيقات التعاونية.

ويمكن للمطورين قريبا إنشاء تطبيقات تدخل في لوحة اجتماعات مايكروسوفت تيمز، وتلك التي تستخدم عمليات الشراء أو الاشتراكات داخل التطبيق.

وكذلك يمكنهم إنشاء تطبيقات منفصلة يمكنها الوصول إلى بث الفيديو والصوت في الوقت الفعلي لمايكروسوفت تيمز.

وكانت الشركة قد سمحت في العام الماضي بإنشاء تطبيقات تابعة لجهات خارجية في ”مايكروسوفت تيمز“، ولكنها تخطو خطوة إلى الأمام في Build 2021.

وقالت مايكروسوفت: إذا كان بإمكانك إنشاء تطبيقات ويب، فيمكنك إنشاء ملحقات في محادثات وقنوات واجتماعات مايكروسوفت تيمز، ويمكنك البناء مرة واحدة وتشغيلها ونشرها في أي مكان.

ويستدل من كلام شركة ”مايكروسوفت“ أن التطبيقات المصممة للمنصة تعمل عبر أنظمة التشغيل ”ويندوز“ و“ماك“ و“الويب“ و“أندرويد“ و ”iOS“ وحتى ”لينكس“.