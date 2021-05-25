Super Followers.. ميزة جديدة من "تويتر" للمشتركين المميزين

تختبر شركة ”تويتر“ حالياً عدادا جديدا ضمن الحساب الشخصي يعرض ما يسمى Super Followers، في إطار عملها المستمر على أدوات لتوفير الدخل لصناع المحتوى.

وبحسب الشركة المالكة لتطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم ”تويتر“، يوفر العداد نظرة عامة سريعة على عدد المشتركين الذين يدفعون لكل مستخدم عبر المنصة.

ونشرت خبيرة الهندسة العكسية جين مانشون وونغ لقطات شاشة أظهرت أنه يتم عرض عداد Super Followers الجديد جنبًا إلى جنب مع رقم المتابعين العاديين.

يساعد ذلك في إلهام المزيد من الأشخاص للاشتراك أيضًا، ليصبحوا مشتركين يدفعون مقابل التغريدات والمحتوى الإضافي.

ويوفر خيار Super Follow القادم من تويتر لصناع المحتوى طريقة أخرى لتوليد دخل مباشر من جهودهم عبر المنصة، وذلك من خلال فرض رسوم شهرية لمنح المعجبين إمكانية الوصول إلى مجموعة من المحتوى الإضافي وميزات التفاعل.

ويتم منح Super Followers وصولاً موسعًا إلى النشرات الإخبارية والمحتوى الحصري وخصومات الأعضاء عبر البضائع أو المنتجات الأخرى، من خلال التسجيل مقابل مبلغ 4.99 دولار شهريًا.

ويوفر ذلك المزيد من الحوافز لصناع المحتوى لبناء مجتمعات للمشتركين الذين يدفعون رسومًا عبر المنصة، مما يساعد تويتر في الحفاظ على تدفق ثابت للمحتوى الحصري.

وتعتبر إضافة Super Followers أمرًا منطقيًا، وذلك بالرغم من أنه من المفاجئ بعض الشيء رؤية تويتر تضيف قائمة أخرى لعدد المتابعين في الحسابات، وذلك بالنظر إلى نفور الرئيس التنفيذي جاك دورسي من عرض عدادات المتابعة الحالية.