تقرير: نجاحات روسيا بالقرصنة تثبت ضعف نظام الحوسبة السحابية في أمريكا

سلطت حملات التجسس السيبراني الروسية على المؤسسات والوكالات الأمريكية الضوء على ثغرات الخدمات السحابية، وكيف تترك الديناميكية الحالية في السوق الشركات المطورة لهذه الخدمات تشعر بأنها من الأفضل لها أن تتعرض للاختراق بدلا من الاستثمار في تطوير أمنها.

وأثرت حملة ”صنبرست“ للتجسس الإلكتروني الروسي، والتي تم اكتشافها في أواخر العام الماضي، على أكثر من 100 شركة كبيرة ووكالات فيدرالية أمريكية، بما في ذلك وزارات الخزانة والطاقة والعدل والأمن الداخلي.

وكانت قدرة الروس على التحرك من خلال هذه المنظمات من خلال اختراق أنظمة الهوية السحابية والشبكات المحلية للوصول إلى الحسابات السحابية وسرقة رسائل البريد الإلكتروني والملفات، جزءا حاسما من نجاح الحملة.

وقالت الحكومة الأمريكية، إن بعض القراصنة الذين كانوا يعملون لصالح الكرملين استهدفوا خدمة سحابة مايكروسوفت المستخدمة على نطاق واسع لمزامنة هويات المستخدمين، وسرق القراصنة شهادات الأمان لإنشاء هوياتهم الخاصة؛ ما سمح لهم بتجاوز الضمانات مثل: المصادقة متعددة العوامل، والوصول إلى حسابات Office 365؛ ما أثر على الآلاف من المستخدمين في الشركات والوكالات الحكومية المتضررة.

ووفقا لمجلة ”فورين بوليسي“ لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تركز فيها الهجمات الإلكترونية على الخدمات السحابية، ولن تكون الأخيرة.

وكانت نقاط الضعف السحابية جزءا حاسما في اختراق عام 2019 في كابيتال وان، وحينذاك أدت ثغرة سحابية في Amazon Web Services، والتي تفاقمت بسبب كفاح شركة كابيتال وان المصرفية لتهيئة خدمة سحابية معقدة بشكل صحيح، إلى الكشف عن عشرات الملايين من سجلات العملاء، بما في ذلك طلبات التقدم لبطاقات الائتمان وأرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي.

وقد نمت هذه الموجة من الهجمات على الخدمات السحابية من قِبل المجرمين والقراصنة والدول القومية مع هيمنة الحوسبة السحابية على تقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم.

وفي حين تشكل البيانات المسربة مشكلة في حد ذاتها، إلا أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، فإذا تعطلت السحابة، أو حدث انقطاع في مزود واحد للخدمة، يمكن أن يكلف ذلك الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات في اليوم.

وتعد الحوسبة السحابية مصدرا مهما للمخاطر لأنها حلت محل تكنولوجيا المعلومات التقليدية بسرعة ولأنها تركز ملكية خيارات التصميم في عدد صغير جدا من الشركات.

وأصبحت السحابة على نحو متزايد الطريقة الافتراضية للحوسبة بالنسبة للمؤسسات؛ ما يعني تزايد استخدام المستخدمين من وكالات الاستخبارات والدفاع الوطنية وتداول المعلومات من خلال هذه التقنيات.

وتركز خدمات الحوسبة السحابية، وخاصة تلك التي يوفرها أكبر 4 مزودين للخدمة في العالم (أمازون ومايكروسوفت وعلي بابا وغوغل) خيارات الأمان وتصميم التكنولوجيا الرئيسة داخل عدد صغير من المؤسسات، ولذلك يمكن أن تؤثر عواقب القرارات الخاطئة أو المقايضات السيئة على مئات الملايين من المستخدمين.

وتعتبر هذه المشكلة اقتصادية، فقد يبدو على السطح أن المنافسة بين شركات الحوسبة السحابية تعطيها حافزا للاستثمار في أمان مستخدميها، إلا أن هناك العديد من العوامل في السوق التي تعيق هذه العملية، فالأمن ليس أولوية لهذه الشركات؛ لأن الخسائر الناجمة عن الاختراقات عادة ما تقع على عاتق المستخدمين، وطالما لا تؤدي إلى فقدان العملاء بكميات كبيرة، وهو أمر نادر الحدوث، ولن تعمل هذه الشركات على استثمار مبالغ طائلة في تأمين نظامها.

كما تظهر البيانات أن المستثمرين لا يعاقبون شركات الخدمات السحابية أيضا، إذ تنخفض أسعار أسهم هذه الشركات بنسبة ضئيلة ومؤقتة بعد الخروقات الأمنية.

ولا تتميز أنظمة أمان الخدمات السحابية بالشفافية حول المخاطر، ففي حين يتعين على شركات الحوسبة السحابية الكشف علنا عن عمليات التصميم الأمنية والمعلومات التشغيلية، إلا أن هذه التقارير عادة ما تكون بلغة تقنية لا يفهمها العملاء، كما لا يمكنهم فهم التهديدات التي تأخذها الخدمات السحابية في الاعتبار وكيف تفعل ذلك.

وهذا النقص في الوعي يصعب تقييم الأمان العام لخدمة السحابة، ونتيجة لذلك، لا يستطيع العملاء والمستخدمون التمييز بين الخدمات الآمنة وغير الآمنة، ولذلك لا يستندون في قراراتهم الشرائية إلى ذلك.

تحد للأمن القومي

وتقول المجلة إن تراكم الثغرات والمخاطر السيبرانية يخلق تحديا للأمن القومي الأمريكي، ويمكن لصناع السياسات المساعدة في مواجهة هذا التحدي من خلال وضع معايير واضحة لأمن الخدمات السحابية وجعل اتخاذ القرارات الأمنية أكثر شفافية.

وتابعت: ”يجب على إدارة بايدن، بما في ذلك المدير الوطني للأمن السيبراني كريس إنجليس، أن تقود جهدا مشتركا بين الوكالات للعمل مع مزودي الخدمات السحابية لمراجعة نماذج التهديدات وتقييم البنية الأمنية لعروضهم المختلفة. وينبغي أن يصاحب هذا الجهد الرامي إلى اشتراط مزيد من الشفافية من مقدمي الخدمات السحابية وممارسة المزيد من التدقيق في جهودهم الهندسية الأمنية، دفعة لتحديث قواعد وقوانين الأمن السيبراني في عصر سحابة المعلومات“.

وسيكون البرنامج الفدرالي لإدارة المخاطر والتراخيص، وهو البرنامج الرئيس في الحكومة الأمريكية لتقييم مخاطر الخدمات السحابية ومنحها الأذونات اللازمة للاستخدام من قبل الوكالات الحكومية، أداة رئيسة في هذه الجهود.

وبحسب فورين بوليسي، ينبغي لإجراءات الكونغرس أن تعزز وتوسع نطاق الأمر التنفيذي من خلال إضافة التزامات جديدة للبائعين لضمان الشفافية بشأن مقايضات التصميم، ونماذج التهديد، والمخاطر الناجمة عن ذلك.

ويمكن لهذه التغييرات أن تساعد في تحويل البرنامج الفدرالي لإدارة المخاطر والتراخيص إلى أداة أكثر فاعلية لإدارة الأمن حتى مع تطور سرعته وكفاءته.

وحذرت المجلة من أن مقدمي الخدمات السحابية أصبحوا أجزاء من البنية التحتية الوطنية المهمة في الولايات المتحدة، فلم يشهد العالم أنظمة حوسبة بهذا التعقيد، ويستخدمها عدد هائل من الناس بينما تصممها جهات محدودة للغاية، منذ عصر الحاسوب المركزي بين عامي 1960 و1980، ويتطلب أمن هذه البنية التحتية قدرا أكبر من الشفافية والمساءلة العامة يتناسب مع عواقب فشلها.