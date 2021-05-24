مسؤول إيراني: لقد أفرطنا في حجب مواقع الإنترنت‎

اعترف مسؤول إيراني رفيع المستوى، الاثنين، بإفراط السلطات في بلاده كثيرا في حجب مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال أمين المجلس الأعلى الإيراني للأمن السيبراني، أبو الحسن فيروز آبادي، ”لقد قطعنا شوطا طويلا في الحجب وأفرطنا في ذلك، ونحن ندخل الآن حقبة فشل سياسة الحجب التي أصبحت غير فعالة“.

وأضاف ”إذا قبلت تويتر و تلغرام وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي، المعايير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وقاموا بتطبيقها، فيمكن التفكير في إزالة الحجب تجاه هذه المنصات الاجتماعية“.

وأشار فيروز آبادي إلى أن القضاء الإيراني أعلن استعداده لفتح ”يوتيوب“ لقطاعات كبيرة من المجتمع.

وبشأن استخدام بعض المسؤولين الإيرانيين لشبكة الإنترنت دون برامج لتجاوز الحجب، قال آبادي ”نعم، قلة قليلة من المسؤولين يستخدمون الإنترنت غير المحجوب؛ لا أعرف العدد بالضبط، لكنه أقل من ألف شخص“.

وتحجب السلطات الإيرانية منذ عام 2009 منصات ”تويتر“ و“فيسبوك“ و“يوتيوب“ وغيرها عقب احتجاجات شعبية مناهضة للنظام، فيما أقدمت عام 2018 على حجب تطبيق تلغرام عقب احتجاجات عارمة.

وفي آخر إحصائيات نشرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بلغ عدد مستخدمي ”تلغرام“ 49 مليونا رغم حجبه، فيما بلغ عدد مستخدمي ”انستغرام“ 47 مليونا، وبلغ عدد مستخدمي ”تويتر“ مليوني شخص.