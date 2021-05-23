"واتساب" يختبر ميزة جديدة قادرة على نقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف المستخدم

يختبر ”واتساب“ ميزة جديدة قادرة على نقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف المستخدم، وفقا لما نشرته بوابة WABetaInfo، المتخصصة في دراسة الإصدارات التجريبية من برنامج المراسلة.

ووفقا للمصدر، تعد ميزة ترحيل المحادثات هذه جزءا من حزمة ”واتساب“، المصممة لتبسيط انتقال المستخدم بين الأجهزة، وغرضها تصحيح مشكلة مزمنة وجدت بين المستخدمين الذين ينتقلون بين ”أندرويد“ و“اي او اس“.

ويختبر المطورون بالفعل القدرة على نقل سجل الرسائل بين نظامي ”أندرويد“ و“آي أو أس“، ومعروف أنه في كل نظام أساسي يقوم برنامج المراسلة بتخزين نسخته الاحتياطية في نظام التشغيل السحابي الخاص به.

ووفقا لذلك، لا يمكن استعادة نسخة من السجل المخزن بتطبيق ”آي كلاود“ على أندرويد، تماما كما لا يمكن لـ“آيفون“ أخذ سجل دردشة من ”غوغل درايف“.

لكن في التحديث القادم، سيتم تصحيح هذا الوضع وسيتمكن برنامج المراسلة من نقل المحادثات بين الأنظمة الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الخبراء أن ”واتساب“ يختبر القدرة على نقل سجل الدردشة حتى إذا قام المستخدم بتغيير رقم الهاتف، وكما نعلم، يستخدم واتساب رقم الهاتف كمعرف لتسجيل الدخول ومعرف الحساب، وبالتالي لا يمكنه الجمع بين الحسابين.

لكن بعد وصول التحديث التالي لـ“واتساب“، سيتمكن المستخدم من حفظ محادثاته وسجله، حتى عن طريق تغيير الهاتف الذكي وشراء بطاقة SIM جديدة.

يُذكر أن تطبيق ”تيلغرام“ كان قد تمكن منذ فترة طويلة من إعادة تسجيل حساب المستخدم الحالي في جميع جهات الاتصال والمحادثات والقنوات، إلى رقم هاتف جديد دون مشاكل.