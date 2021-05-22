منها "مايكروسوفت" و"تيك توك".. الصين تتهم شركات كبرى بانتهاك قوانين الخصوصية

اتهمت الصين العديد من الشركات بانتهاك قوانين الخصوصية لمشاركتها في الجمع غير المصرح به، واستخدام البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيقات تلك الشركات، في خطوة تستهدف العديد من تطبيقات الهاتف المحمول الشهيرة.

ومن بين التطبيقات التي اتهمتها هيئة الرقابة على الإنترنت، وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، ”تيك توك“ و“لينكيد إن“ و“كوايشو“ و“مايكروسوفت بنج“ وتطبيق ”كوجو“.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لتطبيق ”WeChat“، إنها ”تلقت شكاوى من المستخدمين دفعتها إلى بدء تحقيق في أنشطة جمع البيانات للعديد من التطبيقات“.

وأشارت إلى أنه ”بعد التحقيق تبين أن 105 تطبيقات انتهكت قوانين الخصوصية السارية من خلال جمع معلومات شخصية بشكل غير قانوني“، مؤكدة أنه ”يتعين على مالكي التطبيقات معالجة الانتهاكات الملحوظة في غضون 15 يومًا“.

في حين أكدت هيئة مراقبة الإنترنت الصينية أنها ستواصل فحص تطبيقات الهاتف المحمول؛ بحثًا عن انتهاكات محتملة بانتظام.

وتواصل الصين تعزيز قوانينها ولوائحها لتوفير مراقبة وضوابط أكثر صرامة للسلامة العامة، حيثُ تم تغريم بعض العلامات التجارية الكبرى مثل ”علي بابا“ و“تينسيت“؛ بسبب انتهاكات ملحوظة للقواعد، التي تحكم عملياتها وقوانين مكافحة الاحتكار.

وستساعد التحركات الصينية في تعزيز ثقة المستهلك في النظام، وضمان ألا تستفيد تطبيقات الهاتف المحمول بشكل غير قانوني من بيانات المستخدمين.