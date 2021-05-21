ثورة في مكالمات الفيديو.. تعرف على مشروع غوغل الجديد Project Starline

أعلنت غوغل مؤخرا، خلال مؤتمر I / O 2021، عن تقنية جديدة تحمل اسم Project Starline، وهي مبادرة طموحة يمكن أن تغير طريقة تواصلنا افتراضيا، حيث تقدم مفهوما جديدا لتقنية مكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد.

وتدعي الشركة أن تقنيتها تخلق للمستخدمين شعورا قويا باللقاء الشخصي، عبر نوع من الصور المجسمة، وتجعل الأمر كما لو أن الشخص الذي تتحدث إليه عبر مكالمة فيديو على الإنترنت، يجلس أمامك وجها لوجه، وفقا لموقع ”xda-developers.

ولتوضيح الفكرة بشكل صحيح، أصدرت غوغل مقطع فيديو، يظهر فيه شخص يجلس أمام لوح زجاجي، ثم يرى ذلك الشخص شخصًا آخر عبر الزجاج، لكن الصور ليست ثنائية الأبعاد، بل ثلاثية الأبعاد بالكامل وتبدو حقيقية جدًا.

وتقول غوغل إن التكنولوجيا التي تقف وراء الصور المجسمة تستخدم تطورات جديدة في رؤية الكمبيوتر والتعلم الآلي والصوت المكاني في الوقت الفعلي.

وأوضحت أن Project Starline تستخدم أيضًا نظام عرض جديدًا قادرًا على عرض صور ثنائية وثلاثية الأبعاد، دون الحاجة إلى نظارات أو سماعات رأس.

ويقول كلاي بافور، نائب الرئيس قسم الواقع الافتراضي في غوغل: ”تخيل أنك تنظر من خلال نافذة سحرية، ومن خلالها، ترى شخصًا آخر ثلاثي الأبعاد بالحجم الطبيعي“.

وأضاف: ”سعداء بالتقدم الذي نحققه من خلال Project Starline، والإمكانية التي قد توفرها التكنولوجيا لحل مشكلة مهمة تتمثل في رغبتك لقاء شخص ما، حتى عندما لا يمكنك ذلك جسديًا“.