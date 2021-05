رسميا.. "كلوب هاوس" على جميع أجهزة أندرويد هذا الأسبوع

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الصوتية الحية ”كلوب هاوس“ رسميًا أنها ستكون متاحة لجميع مستخدمي أندرويد حول العالم حتى نهاية الأسبوع، جاء الإعلان عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“.

وكشف المنشور أن أولى الدول التي ستتلقى التطبيق ستكون اليابان والبرازيل وروسيا بالفعل غدًا، يليهم نيجيريا والهند صباح الجمعة، من المتوقع أن تتمكن بقية الدول من الوصول إلى التطبيق خلال فترة بعد ظهر يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد التطبيق الصاعد بقوة على توسيع مجاله إلى أجهزة أندوريد، عندما بدأت الاختبارات الأولى في الولايات المتحدة، وبعد ذلك تم تمديد الاختبارات لتشمل كلا من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

Android rollout continues!

🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM

🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon

