رسميا.. "كلوب هاوس" على جميع أجهزة أندرويد هذا الأسبوع

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الصوتية الحية ”كلوب هاوس“ رسميًا أنها ستكون متاحة لجميع مستخدمي أندرويد حول العالم حتى نهاية الأسبوع، جاء الإعلان عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“.

وكشف المنشور أن أولى الدول التي ستتلقى التطبيق ستكون اليابان والبرازيل وروسيا بالفعل غدًا، يليهم نيجيريا والهند صباح الجمعة، من المتوقع أن تتمكن بقية الدول من الوصول إلى التطبيق خلال فترة بعد ظهر يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد التطبيق الصاعد بقوة على توسيع مجاله إلى أجهزة أندوريد، عندما بدأت الاختبارات الأولى في الولايات المتحدة، وبعد ذلك تم تمديد الاختبارات لتشمل كلا من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

Android rollout continues! 🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM

🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon — Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021

ورغم تحقيقه الكثير كونه تطبيقًا حصريًا لأجهزة ”آبل“، لكن يبدو أن كلوب هاوس لم يكن لديه خيار سوى التوسع والخروج من عباءة أجهزة الآيفون، خاصةً مع تطوير جميع الشبكات الاجتماعية تقريبًا ميزات مماثلة.

في غضون ذلك، كان يتوقع بالفعل انخفاضًا في التنزيلات. ومع ذلك، مثل الانخفاض الحاد بين فبراير وأبريل مفاجأة من 9.6 مليون تنزيل في فبراير إلى أقل من مليون في أبريل.

لذلك ليس من المستغرب أنهم استسلموا أخيرًا للضغط ولم يعد التطبيق حصريًا لأجهزة iOS فقط.