اختراق الحساب الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن على "Venmo"

تمكن فريق من الصحفيين في شركة BuzzFeed لإعلام الإنترنت من تعقب وتأمين حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد اختراقه على موقع ”فينمو“ لإرسال الأموال، وذلك بعد إشارة صحيفة ”نيويورك تايمز“ إلى أن بايدن يستخدم الموقع لإرسال الأموال إلى أحفاده.

وكشف الحساب الشخصي لبايدن عن قائمة أصدقائه التي تتكون من أفراد عائلته ومعارفه الشخصية وكبار مسؤولي البيت الأبيض، بالإضافة إلى جميع جهات الاتصال الخاصة به.

ويمثل ذلك الأمر مشكلة كبيرة، حيث يثير المخاوف بشأن خصوصية الرئيس وعائلته، كما يعتبر قضية أمن قومي للولايات المتحدة ومصدر قلق كبير بشأن الخصوصية على تطبيق المدفوعات الشهير.

وكشف موقع ”باز فيد“ أنه تم تحديد موقع نحو 12 شخصا من أفراد عائلة بايدن على الحساب. ولم يكشف التقرير عن أسماء مستخدمي بايدن.

ويمكن للمتصيدين والمتسللين عبر الإنترنت وعملاء المخابرات الأخرى، استخدام التطبيق لفضح جوانب الحياة الشخصية لعائلة بايدن واستغلاله، وفقا لصحيفة ”نيويورك بوست“.

ورفض المتحدث باسم Venmo الإفصاح عما إذا كان حساب بايدن لا يزال نشطا ومدة استخدامه للتطبيق وما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين الحساب، كما رفض الإفصاح أيضا عما إذا كان البيت الأبيض أو وكالة فيدرالية أخرى قد تواصلت معهم بشأن الحساب، قائلا ”نحن لا نكشف معلومات حول الحسابات الفردية“، كما لم يعلق البيت الأبيض على ذلك الأمر.

وأعرب العديد من الخبراء عن قلقهم بشأن Venmo، بسبب أنه يجعل المعاملات عامة ولا توجد طريقة لضبط الخصوصية. وتعتبر ”فينمو“ ‏خدمة دفع عبر الهاتف المحمول تملكها شركة باي بال، ويمكن لأصحاب الحسابات على ”فينمو“ تحويل الأموال إلى الآخرين عبر تطبيق الهاتف المحمول بشرط أن يعيش كل من المرسل والمستقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.