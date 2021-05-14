"تيك توك" يضيف ميزة جديدة لدمج مقاطع الفيديو

أطلق تطبيق ”تيك توك“ ميزة جديدة تجمع بين ميزتين موجودتين بالفعل هما Duet، وGreen Screen، أطلق عليها ”Duets on Green Screen“.

وتسمح الميزة باستخدام مقطع تم نشره بالفعل على ”تيك توك“ كخلفية لفيديو آخر خاص بالمستخدم نفسه، وفقاً لموقع ”إنجادجيت“ التقني.

وقال الموقع إن الميزة الجديدة ”مثال آخر على كيفية استمرار تيك توك بابتكار طرق ممتعة لمنح مستخدميه أدوات جديدة للتعبير عن أنفسهم، حتى في الوقت الذي يتطلع فيه منافسوه إلى تكرار استلهام الكثير من ميزاته الأساسية“.

ويحرص تيك توك، على تطوير مجموعة من الميزات الجديدة، في ظل اشتداد المنافسة مع عمالقة التكنولوجيا.