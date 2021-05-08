الصين تفرض قيودا على إشعارات تطبيقات الهواتف المحمولة

قالت هيئة الرقابة على الإنترنت في الصين، اليوم السبت، إنها ستحظر بعض إشعارات تطبيقات التليفونات المحمولة وتشدد اللوائح، في وقت تكثف فيه الحكومة حملة لكبح التأثير المتنامي لشركات الإنترنت على الحياة اليومية للمواطنين.

وذكر شيه دينغ كي المتحدث باسم إدارة الفضاء الإلكتروني، في مؤتمر صحفي بمجلس الدولة، أن الإدارة ستشدد التوجيه والتحكم في مصادر معلومات تطبيقات الهواتف المحمولة، وتقيد أحجام الإشعارات في إطار ما أطلقت عليه ”حرب الشعب“، الهادفة لتحقيق الانضباط في عالم الإنترنت.

ولم يذكر المتحدث تطبيقات بعينها، ولم يحدد حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي ستتأثر بالقواعد الجديدة.

وقال إن إدارة الفضاء الإلكتروني ستعمل أيضا مع المنظمين الماليين ”لتصويب“ الحسابات المالية التي تنشر شائعات؛ وذلك لفرض السيطرة على نشر المعلومات المالية.

وسعت الصين، في الشهور الماضية، لتقييد القوة الاقتصادية والاجتماعية لشركات الإنترنت العملاقة، والتي كانت تعمل ذات وقت في ظل لوائح فضفاضة، وذلك في إطار حملة يدعمها الرئيس شي جين بينغ.