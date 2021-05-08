سوني تواجه دعوى قضائية ضد متجر بلاي ستيشن

كشفت تجربة ”ابيك غيمز“ ضد عملاق التقنية آبل، عن الكثير من أسرار انتهاكات مكافحة الاحتكار في صناعة الألعاب؛ حيث تواجه سوني مؤخرًا دعوى قضائية تدعي أنها تمارس احتكارًا غير قانوني من خلال تقييد مشتريات ألعاب PlayStation على متجر PlayStation.

وبحسب وكالة بلومبرغ ”كشفت دعوى جماعية عن أن اليابانيين حظروا بيع البطاقات التي تحتوي على أكواد تنزيل الألعاب في متاجر الطرف الثالث“.

وبحسب الدعوى، يمكن لسوني من خلال قصر عمليات الشراء الرقمية على متجر PlayStation Store الرسمي، أن تتقاضى ما يصل إلى 175% أعلى بالمقارنة بالألعاب التي يبيعها تجار التجزئة عبر الإنترنت وداخل المتجر.

وتنص الدعوى على أن سوني تتصرف بشكل غير قانوني، حيث أنها الوحيدة التي يمكنها تحديد أسعار الألعاب، دون القلق بشأن المنافسة، كما منعت تجار تجزئة خارجيين مثل أمازون وغامستوب من بيع أكواد تنزيل الألعاب PlayStation في 1 أبريل 2019، ما يجعل متجر PlayStation المكان الوحيد لشراء ألعاب PlayStation الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعي الدعوى أن سياسة سوني ”منعت أي منافسة في سوق البيع بالتجزئة لألعابها من خلال مطالبة الناشرين الذين يبيعون الألعاب على متجر PlayStation بالتخلي عن السيطرة الكاملة على سعر التجزئة“.

وتجادل الشركة بأنها بذلت جهدًا لتوفير متجر رقمي ونظام توزيع لوحدات التحكم الخاصة بها، وبالتالي يجب أن تحدد سعر الألعاب المباعة من خلال منصتها.