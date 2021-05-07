"نتفلكس" تختبر خدمة "N-Plus" لتقديم محتوى حصري

تختبر شبكة ”نتفلكس“ الأمريكية خدمة ”N-Plus“، التي ستقدم للمشتركين نظرة متعمقة حول أفلامهم ومسلسلاتهم المفضلة على المنصة.

ورصد موقع ”cnet“ التقني إطلاق منصة الترفيه الشهيرة استبيانًا لمستخدميها، يتناول إمكانية طرح الخدمة بهدف تقديم محتوى حصري للمشاهدين.

جاء ذلك بعد أن أثارت خدمة ”Disney Plus“ الكثير من الجدل بعد إطلاقها ”Premier Access“، التي تسمح بمشاهدة بعض الأفلام الجديدة من خلال دفع رسوم إضافية، بالإضافة إلى الرسوم الشهرية.

وتأتي خدمة ”ديزني“ كبديل للأزمة السينمائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في إغلاق العديد من دور السينما حول العالم.

ووفقًا للاستطلاع، فإن ”N-Plus سيشمل تدفقات من النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي يمكنك الاشتراك بها لتلقي الأخبار والمقابلات والتحليلات والألعاب والمحاضرات والموسيقى والبودكاست“.

وبحسب التقرير، ”سيتم الوصول إلى هذا المحتوى الجديد تمامًا بدون أي تكلفة إضافية، لذلك من المحتمل أن تكون نتفلكس قد قررت توسيع محتواها التحريري بدلًا من التركيز فقط على خدمة SVOD (فيديو الاشتراك عند الطلب)“.

ومع ”N-Plus“ يبدو أن ”نتفلكس“ تريد أيضًا تطوير جانب اجتماعي ومجتمعي بين مستخدميها، حيث يمكن أن تتضمن الخدمة قوائم تشغيل مخصصة (أفلام، مسلسلات، وثائقيات) يشاركها المستخدمون.

كما يمكن للمستخدمين حتى التأثير على إنتاجات المنصة المستقبلية من خلال تعليقاتهم ”قبل نهاية التصوير“.

ورغم أن الاستطلاع الذي تم إجراؤه يظهر اهتمام الشركة بإطلاق خدمة جديدة، إلا أنه لا توجد معلومات حتى الآن حول موعد وصولها أو موعد تنفيذها.