"يوتيوب" يختبر ميزة الترجمة التلقائية لعناوين الفيديو على سطح المكتب والهواتف

بدأ موقع ”يوتيوب“ اختبار ميزة الترجمة التلقائية لعناوين الفيديوهات والأوصاف والتعليقات التوضيحية على سطح المكتب والهواتف المحمولة.

وأبلغ بعض المستخدمين أن إصدارات الهواتف المحمولة وسطح المكتب من ”يوتيوب“ بدأت في عرض خيارات للترجمة التلقائية لعناوين الفيديو إلى لغتهم المحددة.

وأعلن موقع ”Android Police“ عن هذه الميزة للمرة الأولى، ومن خلال تحليل لقطات الشاشة التي تم إرسالها من قبل المستخدمين، تبين أنه يتم حاليا اختبار ميزة الترجمة التلقائية للمستخدمين الذين حددوا لغتهم الأساسية الإسبانية أو البرتغالية أو التركية.

ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير في الخادم نفسه، لذا لن يؤدي تحديث التطبيق إلى تمكين ميزة الترجمة التلقائية أو تعطيلها.

ومن المؤكد أن تعمل هذه الميزة على زيادة وصول مقاطع الفيديو الإنجليزية إلى المزيد من الجماهير وفتح إمكانية الوصول إلى مقاطع الفيديو الإنجليزية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.

وكان مركز ”بيو“ للأبحاث كشف الشهر الماضي أن موقع ”يوتيوب“ هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشارا واستخداما في الولايات المتحدة، وأنه يتفوق على باقي المنصات الأخرى، حيث زادت نسبة المستخدمين من 73٪ من البالغين في عام 2019 إلى 81٪ في عام 2021.