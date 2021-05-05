تويتر تستحوذ على خدمة "Scroll" لمحتوى مدفوع خال من الإعلانات

أكدت شركة ”تويتر“ استحواذها على شركة الأخبار الناشئة ”Scroll“، وهو نظام يسمح بقراءة المقالات دون إعلانات أو نوافذ منبثقة وغير ذلك من المضايقات لتقديم تجربة قراءة ثرية ونظيفة تتضمن عرض المحتوى فقط.

وأوضح تقرير جديد لموقع ”The Verge“، أن تكلفة خدمة اشتراك ستبلغ 5 دولارات شهريًا، وتعمل على إزالة الإعلانات من المواقع الإخبارية المشاركة.

بهذا المعنى، سيحصل ”الناشرون الذين يعملون مع ”Scroll“ على دخل أكثر مما سيحصلون عليه مع الإعلانات التقليدية على الصفحة“، حسبما أوضح مايك بارك، نائب رئيس المنتج في تويتر.

وتأتي الصفة الجديدة كثاني استحواذ لموقع التغريدات القصيرة، بعد شرائه خدمة النشرة الإخبارية ”Revue“ التي تم الحصول عليها مؤخرًا.

وأعلنت الشركة عن الصفقة عبر مدونتها الرسمية، وقال توني هايلي، الرئيس التنفيذي لشركة ”Scroll“، إن أحد أسباب بيع شركته هو أن ”طموحات تويتر كانت أكبر مما كان يتوقعه الناس“.

وقامت ”Scroll“ بتعليق الاشتراكات الجديدة، ولكن لن يتغير شيء للعملاء الحاليين على المدى القصير.

”بصفتك مشتركًا في تويتر، ستحصل على إمكانية الوصول إلى الميزة المتميزة، حيث يمكنك بسهولة قراءة المقالات من منافذ أخبار مفضلة لديك أو نشرات إخبارية مخصصة من Revue، مع انتقال جزء من اشتراكك إلى الناشرين والمؤلفين الذين يقومون بإنشاء المحتوى“، وفق التقرير.

في الوقت نفسه، تواصل الشركة الناشئة تشجيع شركاء الإعلام الجدد على المشاركة في المشروع، ويُتوقع أن تمثل الميزة الجديدة لتويتر، حافزًا جديدًا لمنشئي المحتوى لتحقيق الربح.

وتعد خدمات ”Scroll“ عبارة عن تقنية ذكية تستخدم ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث لإخبار موقع الويب بعدم عرض الإعلانات للمستخدم، وهو -بهذا- ليس مانعًا للإعلانات، لكنه يرسل جزءًا من رسوم اشتراكك إلى مواقع الويب المشاركة التي تمت زيارتها.

في غضون ذلك، كان تويتر قد وسّع منصته الصوتية ”Spaces“، ما يسمح باستخدامها جميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين لديهم ما لا يقل عن 600 متابع.