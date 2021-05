لمنافسة "كلوب هاوس".. "تويتر" يضيف ميزة جديدة للمستخدمين الذين لديهم 600 متابع أو أكثر

أضاف موقع ”تويتر“ ميزة صوتية جديدة لعدد أكبر من الأشخاص في إطار منافسته تطبيق ”كلوب هاوس“.

ويمكن لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر على ”تويتر“، استضافة الغرف الصوتية.

وبدأت الشركة في اختبار هذه الميزة في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وقامت بتوسيعها ببطء لتشمل المزيد من المستخدمين.

وبالرغم من أنه يمكن لأي مستخدم الانضمام إلى الغرف والاستماع إليها، لا يمكن سوى لعدد قليل من المستخدمين من بدء محادثاتهم الخاصة.

Ticketed Spaces: we’re working on a way for hosts to be rewarded for the experiences they create and for listeners to have exclusive access to the convos they care about most. soon, we’ll test ticketed Spaces with a small group where hosts can set ticket prices and quantity pic.twitter.com/uHxxvmo3wC

— Spaces (@TwitterSpaces) May 3, 2021