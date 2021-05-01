ميزة جديدة من "يوتيوب" للتعليق على مقاطع فيديو .. تعرف عليها

بدأ ”يوتيوب“ في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض التعليقات المرتبطة بنقطة معينة في مقطع فيديو.

وبحسب تقرير ”gsmarena“، تختبر منصة الترفيه التابعة لعملاق البحث غوغل، حاليا الميزة على الهواتف الذكية.

وتسمح الميزة للمستخدمين بالتعليقات المرتبطة بالوقت، والتي ستظهر في الوقت المحدد الذي تشاهد فيه مقطع فيديو.

وفي هذا السياق، لاحظ التقرير، تشابه الميزة الجديدة التي يقدمها ”يوتيوب“ مع ميزة داخل تطبيق ”ساوند كلاود“، تتلخص بقدرة المستخدمين على رؤية تعليقات مرتبطة بنقاط محددة في الأغنية، في شكل علامات على شريط التمرير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد هذه الميزة المستخدمين في العثور على أكثر اللحظات إثارة من مقطع فيديو بناء على تعليقات الذين شاهدوا الفيديو بالفعل.

تجدر الإشارة إلى أن يوتيوب قد أتاح هذه الميزة فقط لبعض مقاطع الفيديو، وجعلها متاحة لعدد صغير من الأشخاص في الوقت الحالي.