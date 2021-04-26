"واتساب" تطور خيار الـ 24 ساعة لإخفاء الرسائل

تطور ”واتساب“ خيارا تنافسيا لحذف الرسائل المؤقتة في غضون 24 ساعة، في الوقت الحالي، يحتوي تطبيق التراسل الفوري على خيار افتراضي يُخفي المحتوى بعد 7 أيام.

وفقًا لبوابة ”WABetaInfo“، سيتمكن المستخدمون من اختيار إخفاء الرسائل الجديدة، بعد يوم واحد من إرسالها أو بعد أسبوع.

وتتاح ميزة إخفاء الرسائل حاليًا لجميع المحادثات على ”واتساب“، وعندما يختار المستخدم ميزة ”24 ساعة“، ستنتهي صلاحية جميع الرسائل المرسلة / المستلمة وتختفي الرسائل من الدردشة بعد 24 ساعة.

وبحسب الموقع الذي يتبع ”واتساب“، لن تحل ميزة الرسائل المختفية 24 ساعة محل خيار 7 أيام، لكنها ستكون إضافة“، كما أن الخيار الجديد، بحسب البوابة التقنية المذكورة، قيد التطوير حاليًا وسيصل المستخدمون في ”تحديث مستقبلي“ للتطبيق لنظامي ”iOS“ و“Android“ وكذلك إصدار سطح المكتب.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من العام الماضي، أعلن تطبيق التراسل التابع إلى فيسبوك عن إدخال ميزة الحذف التلقائي للرسائل لكل محادثة فردية على حدة، والتي تحددت بـ 7 أيام من الإرسال، بعدها يتم حذف الرسالة تلقائيًا.