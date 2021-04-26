أعطال هائلة تصيب بث "يوتيوب" حول العالم

أفادت تقارير من دول مختلفة حول العالم، بأن عطلا هائلا أصاب موقع ”يوتيوب“، وأثر على مشاهدة البث حول العالم، وجعل من مشاهدة مقاطع الفيديو أمرا صعبا.

وتشير الشكاوى المسجلة على الموقع المستقل ”DownDetector“، إلى انقطاع البث عالميا، لكن مصدر المشكلة لا يزال غير معروف.

وعادة ما يكون الموقع المملوك لشركة ”Google“ موثوقا جدا، ولكن آلاف الشكاوى وردت حول الأمر، ويبقى حجم وطبيعة ومدة الانقطاع كلها أمور غير معروفة حاليا.

ولجأ المستخدمون الساخطون إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ للتحقق مرة أخرى من أن الموقع كان خارج الخدمة، وتحسروا على انقطاع الخدمة.

وشارك البعض لقطات شاشة لشاشتهم المقصودة على ”YouTube“، بينما لجأ آخرون إلى الميمات وصور ”GIF“.

وتقول ”ديلي ميل“، إنه يبدو أن الموقع يعاني من خسارة عامة في الوظائف، مع وجود مشكلات في تحميل الصفحة الرئيسية، وتشغيل مقاطع الفيديو وتسجيل الدخول.

ويقوم أكثر من ملياري شخص بتسجيل الدخول إلى يوتيوب، كل شهر، وغالبا ما يُشار إليه على أنه ثاني أكثر مواقع الويب شعبية في العالم، بعد الشركة الأم، ”Google“ فقط.

وتتم مشاهدة أكثر من مليار ساعة من المحتوى يوميا، وفقا لإحصائيات رسمية صادرة من موقع ”يوتيوب“.