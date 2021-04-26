شاشة عرض للمركبات تعرض للسائق مشهد الشارع بدقة دون تشتيت انتباهه (فيديو)

طور فريق بحثي بريطاني أول شاشة عرض للواقع المعزز في المركبات بالعالم.

وتعتمد على تقنية اللادار للاستشعار عن بعد، حيث ترصد مشاهد فائقة الوضوح للشارع، وتبثها إلى السائق في الوقت الحقيقي، في صور ”هولوغرام“ تجسيمية ثلاثية الأبعاد.

ووفق موقع ”EurekAler“ للأخبار العلمية، اقترحت الاختبارات على النسخة التجريبية للتقنية، إمكانية تحسين السلامة على الطرق من خلال رؤية الأجسام في الوقت الحقيقي، للتنبيه من المخاطر المحتملة دون تشتيت انتباه السائق.

وتستخدم التقنية بيانات اللادار، لإنشاء مشاهد ثلاثية الأبعاد ”هولوغرام“ لأجسام الطرق، حيث تبثها وترسلها مباشرة إلى أعين السائق، وذلك كبديل من تقنية إسقاط صور ثنائية الأبعاد 2D، على شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي للمركبة، والتي تستخدم في معظم شاشات العرض في المركبات.

ودمج الباحثون من جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد وكلية لندن الجامعية UCL في بريطانيا خوارزميات الفصل لتحديد الكائنات المستهدفة، بيانات اللادار، مع بيانات الغمامة النقطية ”Point cloud “ وهي مجموعة من النقاط ثلاثية الأبعاد، والتي تنشأ من مسح سطح الجسم بواسطة الماسح ثلاثي الأبعاد.

واستخدم الفريق البحثي، خوارزمية أخرى لتحويل الكائنات المستهدفة إلى أنماط مختلفة ينتجها الحاسوب، وخوارزمية متطورة لعرض الأجسام في صور هولوغرام في مجال رؤية السائق.

ولم يختبر الباحثون التقنية على السيارات، حيث أظهرت الاختبارات المبكرة، بناءً على البيانات التي تم جمعها من شارع ماليت المزدحم في وسط لندن، أن صور هولوغرام تظهر في مجال رؤية السائق، ووفقًا لموقعها الحقيقي في الشارع، حيث تنشئ مشاهد واقع معزز.

وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تكون الأجسام مثل علامات الطريق مخفية بين الأشجار الكبيرة أو خلف الشاحنات، حيث تسمح للسائق برؤية العوائق المرئية.

من جانبها، قالت جانا سكيرنوسكاجا، المؤلفة الرئيسية للدراسة: ”يتم عادةً دمج شاشات العرض في المركبات، حيث تعرض معلومات مثل السرعة أو مستويات الوقود مباشرة على شاشة الزجاج الأمامي للسيارة أمام السائق والذي من يجب أن تراقب عينيه الطريق“.

وأضافت ”أردنا الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال تمثيل حقيقي للأجسام في إسقاط صور هولوغرام ثلاثية الأبعاد“.

بدوره، قال فيل ويلكس الباحث المشارك في الدراسة: ”يمكننا دمج عمليات المسح معًا، وبناء مشهد كامل لا يلتقط الأشجار فقط، ولكن السيارات والشاحنات والناس واللافتات، وكل شيء آخر موجود في الشارع“.

ويعمل الباحثون الآن على تصغير المكونات البصرية المستخدمة في إعدادهم لصور هولوغرام، حتى يتناسب مع بيئة السيارة.

وبمجرد الانتهاء من تجهيزه سيتم اختباره على المركبات في الطرق العامة بمدينة كامبريدج البريطانية.

ويأمل الباحثون في المستقبل، تطوير تقنيتهم بحيث تكون قادرة لإسقاط صور ثلاثية الأبعاد للأجسام المختلفة بعدة طبقات، حيث تعرض لافتة مرور على مسافة أبعد بحجم أصغر، وعلامة تحذير على مسافة أقرب بحجم أكبر، وتخصيصها لتناسب التفضيلات المختلفة لكل سائق، وعلى سبيل المثال، عرض العلامات الصحية الحيوية للسائق على الشاشة.

وتقنية اللادار، هي طريقة للاستشعار عن بعد والتي تعمل عن طريق إرسال نبض ليزر لقياس المسافة بين الماسح الضوئي وكائن ما، وتستخدم بشكل شائع في الزراعة والآثار والجغرافيا، كما ويتم تجربتها في المركبات الذاتية القيادة لاكتشاف العوائق.