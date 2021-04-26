الكشف عن مواصفات "Galaxy Book Go" من سامسونغ قبل إطلاقه

تترقب الأوساط التقنية أن تكشف شركة ”سامسونغ“ عن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة خلال حدث Galaxy Unpacked في 28 نيسان/ أبريل.

وبحسب موقع ”سام موبيل“ التقني الشهير المقرب من الشركة، من المتوقع أن تطلق الشركة ”Galaxy Book Go“ و ”Galaxy Book Pro“ و ”Galaxy Book Pro 360“ خلال هذا الحدث.

وبينما تم تسريب مواصفات وتصميم ”Galaxy Book Pro“ و“Galaxy Book Pro 360″ في وقت سابق من هذا الشهر وتسريب ميزات وأسعار ”Galaxy Book Go“ اليوم.

وحسب التسريبات، فإن ”Galaxy Book Go“ سيحتوي على شاشة ”IPS LCD“ مقاس 14 بوصة بدقة ”Full HD“ وسطوع يبلغ 300 شمعة في المتر المربع.

وتشير المعلومات المسربة إلى أنه سيتم تسعير نسخة ”LTE“ من الكمبيوتر المحمول بمبلغ 449 يورو (حوالي 550 دولارًا) في ألمانيا، في حين أن النسخة العادية قد تكلف ما يصل إلى 349 دولارًا في الولايات المتحدة.

ويقال إن الجهاز الجديد مجهز بمعالج ”Qualcomm Snapdragon 7c“، الذي يحتوي على 8 أنوية لوحدة المعالجة المركزية مسجلة بحد أقصى 2.55 غيغاهرتز.

ويتميز الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت وفتحة بطاقة ”microSD“.

ولسوء الحظ، لا يمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويكون الكمبيوتر المحمول مناسبًا بشكل أفضل للمهام الأساسية.

ويتميز ”Galaxy Book Go“ بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ولوحة تتبع كبيرة وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل ويزن 1.39 كغم فقط.

وتشمل ميزات الاتصال في الكمبيوتر المحمول القادم ”LTE“و ”Wi-Fi b / g / n / ac“ و ”Bluetooth 5.1“ ومنفذ ”USB 2.0“ ومنفذ ”USB 3.2 Gen 1“.

يقال إنه سيتم تشغيله بواسطة بطارية ”42.3WHr“ متوافقة مع الشحن السريع ”25W“ عبر شاحن سامسونغ المرفق.

وسيعمل الجهاز الجديد من سامسونغ بإصدار ”ARM“ من ”Windows 10″، وتزعم سامسونغ أنه يمكن أن يستمر لمدة 18 ساعة بشحنة واحدة.