غوغل تطور ميزة تجعل مساعدها الصوتي "Google Assistant" أكثر ذكاءً‎

تطور غوغل خيارًا جديدًا، من شأنه أن يتيح لمستخدمي مساعدها الصوتي مزيدًا من السهولة والراحة في الاستخدام كما تعفيهم من الحاجة إلى قول وتكرار نطق جمل معتادة ونمطية، مثل ”Ok / Hey Google“ والتي لا يعمل التطبيق إلا عند سماعها.

وبحسب تقرير لموقع ”جيزمو تشاينا“، تضفي الميزة الجديدة في ”Google Assistant“ ذكاءً أكثر في بعض الاستخدامات اليومية، عبر إيقاف التنبيهات والرد على المكالمات الواردة بكلمة واحدة، على سبيل المثال، ”توقف“.

وأفاد التقرير أن عملاق البحث الأمريكي قد أصدر اختبارًا داخليًا لميزة تحمل الاسم الرمزي ”Guacamole“، تجعل المستخدمين يوجهون أوامر مباشرة للمساعد الصوتي مثل ”توقف“ و“لا“ و“رد على المكالمة“ و“أرفض المكالمة“ دون الحاجة إلى قول ”مرحبًا غوغل“ أولًا.

وأوضح أن ميزة ”Guacamole“ ظهرت في الإصدار التجريبي 12.15. 9.29 في قسم مخصص من قائمة إعدادات مساعد غوغل للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 11.

ولفت كذلك بتوقع وصولها قريبًا؛ في جميع الاحتمالات، سيتم الكشف عنها للجمهور في حدث ”Google I / O“ لعام 2021 القادم الذي سيعقد في أقل من شهر، بحسب التقرير.