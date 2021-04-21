أمازون تعلن افتتاح أول صالون إلكتروني لتصفيف الشعر

أعلنت الشركة التكنولوجية العملاقة أمازون عن توجهها لمجال تصفيف الشعر، وذلك من خلال افتتاح أول صالون إلكتروني، يحتوي على مرايا خاصة يستطيع العملاء من خلالها رؤية أنفسهم بلون الشعر الذي يرغبون به قبل تطبيقه في الواقع ليقرروا هل سيعتمدونه أم لا؟

وتفتتح أمازون الصالون الأول من نوعه في مدينة سبيتالفيلدز، شرق لندن. وهذا الصالون سيرسل كتاب ألوان الصبغات لسلة المهملات بعد اعتماد الشركة تقنيات الواقع المعزز في المرايا وتقنيات عرض تكنولوجية متطورة.

وأعلنت الشركة أن هناك مكانا تجريبيا يقوم فيه مصففو الشعر الحقيقيون بالعمل على إطلاق موقع إلكتروني للتجميل بشكل احترافي.

وكل أقسام الصالون مزودة أيضا بمجموعة من الأجهزة اللوحية ”التابلت“ حتى يتمكن العملاء من قراءة المجلات وشغل وقتهم داخل المكان حتى يحين دورهم.

وأوكلت شركة أمازون مهمة اختيار قصات الشعر وكل ما يتعلق بها لصالون Neville Hair & Beauty، والصالون الإلكتروني سيتم في البداية تجربته من قِبل موظفي الشركة حتى يتم فتح الباب للعامة خلال الأسابيع المقبلة.

واتخذت أمازون قرار إنشاء هذا الصالون بعد تدشينها لقسم تجميل محترف على موقعها الرسمي على الإنترنت، نجحت من خلاله في بيع 10 آلاف من منتجات العناية بالشعر المختلفة من أدوات التجعيد والقص ومجففات الشعر.

ولم تعلن أمازون أي خطة أسعار حتى الآن ولكنهم أكدوا تقديمهم مجموعة كاملة من تصفيف الشعر مثل الضفائر والتلوين والوسائل العلاجية.

وصرح مدير الشركة في بريطانيا، جون بومفري، أن صالون الشعر التكنولوجي مصمم ليوفر للعملاء تجربة حية لأفضل منتجات وتقنيات العناية بالشعر، وسيكون هناك محاولة لاستخدام تكنولوجيا التعرف والتعلم التي توفر معلومات كاملة عن المنتج الذي يقوم العميل بالإشارة إليه.