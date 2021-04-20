"سوني" تتراجع عن قرار إغلاق متجر PlayStation لـ PS3 وPS Vita

اعترفت شركة ”سوني“ بارتكابها خطأ في قرار إغلاق متجر PlayStation للمنصتين PS3 وPS Vita Sony، الذي كان من المقرر البدء بتنفيذه خلال فصل الصيف المقبل.

وكانت ”سوني“ ألقت بثقلها الكامل في السوق على جهاز PS5، وتسبب قرارها بإغلاق P layStation Store لأصحاب PS3 وPS Vita في إثارة عاصفة.

وشكا اللاعبون من أنهم لن يتمكنوا من استخدام وحدات التحكم القديمة الخاصة بهم، ومع وجود قاعدة جماهيرية ضخمة من منصاتها القديمة والتي أغفلتها الشركة اليابانية، وتم إجراء عمليات إعادة النظر لاحقًا مع وضع هؤلاء الأشخاص في الاعتبار.

وبعد أيام قليلة من تضرر هيبة الشركة، أدلى رئيسها ببيان وأعلن إلغاء القرار ذي الصلة.

وصرح جيم رايان في مدونة الشركة الرسمية أنه“من الواضح أن القرار الذي اتخذناه قبل أيام كان خاطئًا، وجاء قرارنا الأولي من خلال الأرقام وإحصاءات الاستخدام التي رأيناها، وكانت نيتنا هي التركيز بشكل أكبر على الأجهزة الأحدث، والتي تستخدمها غالبية عملائنا أيضًا“.

في غضون ذلك، ستظل وحدتا التحكم نشطتين وستتمكنان من الوصول إلى المواد ذات الصلة المباعة إلكترونيًا، بينما تم التأكيد فقط على عدم تغيير قرار PSP، حيث ستتوقف أقدم وحدة تحكم محمولة تابعة للشركة اليابانية عن الوصول إلى متجر PlayStation في 2 يوليو.

ومن المثير للاهتمام، أن ”سوني“ لم تكن الوحيدة التي رضخت لأصوات اللاعبين، ومنذ وقت ليس ببعيد، حيث اعترفت مايكروسوفت أيضًا بخطئها وتراجعت عن زيادات أسعار اشتراك Xbox Live Gold.