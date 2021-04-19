"واتساب" يوضح عواقب رفض سياسة الخصوصية الجديدة

سرت أنباء سابقة من تطبيق ”واتساب“ أن مستخدميه سيفقدون الوصول إلى التطبيق إذا لم يوافقوا على القواعد الجديدة، لكن الآن توضح خدمة تطبيق التراسل الفوري العالمي بالفعل عواقب ذلك.

فقد أكد مطورو التطبيق أنهم سيضطرون إلى تقييد وظائف الحسابات التي لن تقرر قبول القواعد الجديدة، اعتبارا من الـ15 من مايو المقبل، حيث سيستبعد التطبيق تلك الحسابات، وفقا لموقع ”جيزتشاينا“.

ونقل تقرير عن المطورين قولهم في بيان، إنه ”لن تفقد حسابك، لكن لن يصبح بإمكانك إرسال رسائل باستخدام التطبيق، لا يزال بإمكانك تصدير محادثاتك القديمة لفترة وجيزة، ستستمر في تلقي المكالمات والإشعارات، لكنك لن تتمكن من قراءتها“.

كما سيتم منح الذين لم يوافقوا الشروط الجديدة، خيار تصدير رسائلهم بنظامي أندرويد وآي أو إس، ويمكن بعد ذلك حذف حسابك، لكن التطبيق حذر في بيانه من أن ”الحذف عملية لا رجعة فيها، مؤكدا عدم قدرة المستخدم في هذه الحالة على الوصول إلى نسخه الاحتياطية لاحقا باستخدام تطبيق المراسلة كما كان من قبل“.

وكانت سياسة واتساب الجديدة أثارت جدلا واسعا، بعد أن شرح التطبيق كيف سيشارك بيانات ملايين المستخدمين مع شركته الأم فيسبوك. نتيجة لذلك شهدت تطبيقات المراسلة، مثل: سيجنال، وتلغرام، انفجارا في أرقام مستخدميها الجدد.