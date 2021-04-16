"فيسبوك" يختبر ميزة عرض منشورات الشركات في الصفحة الرئيسية

يختبر موقع ”فيسبوك“ ميزة جديدة لعرض المنشورات الخاصة بالشركات التجارية في الصفحة الرئيسية التي تعرض آخر الأخبار ”News Feeds“.

وقالت الشركة إن الهدف من هذه الميزة؛ مساعدة المستخدمين على اكتشاف أنشطة تجارية جديدة ربما لن يجدوها بمفردهم.

ومن المقرر أن يدرج ”فيسبوك“ مجموعة من الصور المصغرة بصحبة الإعلان أسفل المنشورات مباشرة، والتي ستكون حول موضوع مشابه.

ويخطط الموقع لاختبار هذه الميزة بداية في الولايات المتحدة، مع توسيع الخطط لتشمل العديد من الدول.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل ”فيسبوك“ أيضًا على تنوع التصميم الجديد للصفحة الخاص به؛ حتى يسهل على أصحاب الشركات صياغة المنشورات وجدولتها ونشرها من حساباتهم.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إطلاق ”فيسبوك“ ميزة جديدة أيضًا تمكن المستخدمين من الإشراف على المنشورات، وتمنحهم القدرة على تجنب التعليقات المهينة.

وتساعد هذه الميزة الشخصيات العامة بشكل خاص على الشعور بالأمان، والمشاركة في محادثات أكثر جدوى.