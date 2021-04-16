الكشف عن ميزات جديدة متعددة المهام في نظام Android 12

كشف تقرير حديث لبوابة XDA Developers التقنية، بعض التطورات حول المعاينة الثالثة للمطورين للإصدار التجريبي من Android 12، الذي لم يتم توزيعه بعد.

ووفقا للمنشور، هناك العديد من الميزات الجديدة المضمنة لنظام Android 12. والتي تتضمن تغييرات في التصميم وخيارات جديدة لتمرير لقطات الشاشة وخيارات إضافية لمساعد غوغل.

وأشار التقرير التقني إلى أن أحد العناصر الجديدة هي ميزة لقطات الشاشة المتحركة، التي تعد طريقة عملية لالتقاط صور أكثر من مجرد المرئي على الشاشة، على سبيل المثال، يمكنك حفظ مواقع بالكامل على هيئة لقطات شاشة.

ويتيح نظام Android 12 المرتقب، اختيار المنطقة التي تريد الحفظ بها. ومن المتوقع أن تأتي هذه الميزة لجميع أجهزة أندرويد. كما يمكن إعادة ترتيب تطبيقين على الشاشة المنقسمة.

إلى جانب ذلك، يحتوي Android 12 أيضا على خيار تنشيط جديد لمساعد غوغل، ويمكن بدء تشغيل المساعد الصوتي عبر التحديث المنتظر باستخدام زر الطاقة.

ومثل كل إصدار جديد من نظام التشغيل غوغل، يقدم Android 12 أيضا ابتكارات بصرية، كما سيتم إضافة المزيد من تغييرات التصميم، وتشمل عناصر التحكم في مستوى الصوت المعاد تصميمه.

كما أوضح التقرير ظهور رسوم متحركة جديدة عند فتح التطبيقات.

وسيقوم نظام التشغيل بإنشاء الإعلانات تلقائيا، بالإضافة إلى ذلك، تظهر رسوم متحركة جديدة للشحن المنفصل بمجرد توصيل هاتف أندرويد بالطاقة.

ومن المتوقع أن تطلق غوغل الإصدار الأخير من Android 12، في الربع الثالث من عام 2021.